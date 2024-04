Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Roch Zygmunt: Aborcja znów jako temat zastępczy Zwolennicy legalizacji aborcji powinni rozważyć pomysł Trzeciej Drogi Szymona Hołowni, by w sprawie przerywania ciąży przeprowadzić referendum. Jego wynik, gdyby okazał się pomyślny dla propozycji zmian, utrudniałby prezydentowi Andrzejowi Dudzie odrzucenie takiej ustawy.

Nie jest rzecz jasna tak, że tych tematów nie ma, a obecność Platformy zapewnia realizację lewicowej agendy. Tyle tylko, że gdy działacz Razem – bo to ta partia najczęściej próbuje wyraźniej zaznaczyć swoją obecność – powie coś niepopularnego o podatkach albo postawi jasno sprawę budowy przez państwo mieszkań na wynajem, a politycy Trzeciej Drogi i PO zaczną oponować (ich święte prawo), to któryś z przedstawicieli Nowej Lewicy tłumaczy, że to w sumie nie do końca tak, a w ogóle najważniejszy jest dialog… Innymi słowy: rozmywają przekaz, który jasno dałby wyborcom do zrozumienia, po co tak naprawdę istnieje takie ugrupowanie jak Lewica. W ten sposób nie da się promować własnego programu w ramach koalicji; można jedynie robić za kwiatek do kożucha. Ktoś powie: takiej „lewicy ludowej”, pozycjonującej się w kontrze do liberałów elektorat nie chce. Czy jednak ostatnie wyniki Lewicy dowodzą, że chce tę obecną?

Czarzastemu zależy przede wszystkim na dobru partyjnej koterii

Trudno zarzuty o grzebanie partii kierować w stronę samego Włodzimierza Czarzastego, bo przebieg jego kariery politycznej nigdy nie skłaniał do refleksji, że jest to polityk szczególnie ideowe, a już od czasów kampanii przed wyborami październikowymi widzimy, że zależy mu przede wszystkim na dobru jego partyjnej koterii. Zastanawiam się jednak, dlaczego wśród parlamentarnego aktywu Nowej Lewicy nie ma ludzi, którzy chcieliby publicznie przeciwstawić się takiej polityce. Są tam bowiem politycy mocniej akcentujący ideowe korzenie, tacy jak choćby Anna Maria Żukowska. Czy naprawdę i oni chcą za parę lat startować z list PO?