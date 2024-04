Frekwencja w wyborach samorządowych po 1989 roku PAP

"Nie ma się z czego cieszyć"

- Jeśli chodzi o środowisko Lewicy, wzięliśmy mniej niż w wyborach parlamentarnych. Nie jestem z tego wyniku zadowolony - oświadczył Czarzasty. Dodał, że Trzecia Droga miała w wyborach samorządowych gorszy wynik niż w parlamentarnych.

PSL i Polska 2050 otrzymały teraz niewiele lepszy wynik, niż samo Polskie Stronnictwo Ludowe w poprzednich wyborach. - Nie ma się z czego cieszyć - ocenił wicemarszałek. - Jeżeli chodzi o Platformę, gratuluję wygranej, ale gorzej od PiS-u — kontynuował.

Pytany, czy jego zdaniem koalicja rządząca przegrała wybory samorządowe, lider Lewicy zaprzeczył. - Wygrała dlatego, że w dziesięciu sejmikach wygrała z PiS-em, a poprzednio nie wygrała w dziesięciu - powiedział. - Byliśmy przekonani, że w jednym tylko województwie - na Podkarpaciu - PiS będzie rządził, prawdopodobnie będzie rządził bądź współrządził razem z Konfederacją w czterech-sześciu województwach. Wszystko to jest słodko-kwaśne - mówił.

Włodzimierz Czarzasty o wyborach samorządowych: Nikt nie jest za bardzo zadowolony

- My jako Lewica obstawialiśmy, że weźmiemy między 7 a 8 proc. W tej chwili mamy 6,8 proc. Myślę, że będzie ta siódemka, zobaczymy, to zresztą wiele nie zmieni - stwierdził. Włodzimierz Czarzasty ocenił, że wybory samorządowe są dla lewicy zawsze bardzo trudne i przypomniał, że ostatni wynik tego środowiska w wyborach samorządowych to 6,7 proc.