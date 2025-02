Echa trumpizmu pobrzmiewają też w ogłoszonej właśnie przez Rafała Trzaskowskiego polityce „zero tolerancji” wobec obcokrajowców popełniających przestępstwa w Polsce (Trump, zapowiadając deportację nielegalnych imigrantów, również największy nacisk kładł na łamiących prawo) czy polityce uszczelniania polskiej granicy, którego orędownikiem stał się Donald Tusk. Ten ostatni, tak zdecydowanie odrzucając praktyczne konsekwencje paktu migracyjnego przyjętego przez UE, czyli konieczność relokacji uchodźców w ramach mechanizmu solidarności europejskiej, de facto staje dziś na pozycjach zarezerwowanych przez wiele lat dla PiS-u, który nad ideę solidarności europejskiej przedkładał hasło „nasza chata z kraja”. No ale nie ma trumpizmu bez dużej dawki narodowego egoizmu, więc inaczej być nie może.



Również konferencja Donalda Tuska na Giełdzie Papierów Wartościowych miała w sobie trumpistowskie tropy. Najwyraźniejszym było oczywiście obsadzenie Rafała Brzoski w roli polskiego Elona Muska, czyli włączenie przedstawiciela biznesu, który osiągnął sukces dzięki innowacyjnemu myśleniu, do procesu reformowania państwa w taki sposób, by było sprawniejsze, mniej przeregulowane, a więc efektywniejsze. Oczywiście Brzoska ma znacznie węższy zakres kompetencji niż Musk, który z impetem wdarł się w struktury amerykańskiej administracji – ale jest sygnałem „gospodarka, głupcze!”, wysłanym opinii publicznej, którą jeszcze w 2023 roku obecna koalicja kusiła częściej przywracaniem praworządności czy liberalnym podejściem do spraw światopoglądowych. Nagły prymat gospodarki nad kwestiami ideowymi widać też w kwestii podejścia do walki z globalnym ociepleniem i transformacji energetycznej – dziś dla KO i Donalda Tuska ważniejsze od konsekwencji spalania paliw kopalnych dla losów przyszłych pokoleń jest to, żeby energia była tania. Wiadomo, „wierć, dziecino, wierć” jest jednym z ulubionych sloganów Trumpa.



Dlaczego KO i Rafał Trzaskowski chcą być jak Donald Trump? Mniej chodzi o poglądy, bardziej o działanie

Skąd bierze się aż taka polityczna mimikra, nagłe zajmowanie pozycji często odmiennych o 180 stopni od tych, na których KO stała jeszcze dwa–trzy lata temu? Wydaje się, że ważne jest nie tylko to, że wiatr na świecie zaczął wiać z prawej strony, ale też to, że wystarczyły trzy tygodnie prezydentury, by Trump wyniósł znaczenie politycznej sprawczości na zupełnie nowy, nieosiągalny dla rządzących w Polsce poziom. Praktycznie codziennie obserwujemy jakąś jego decyzję – nie zapowiedź decyzji – którą błyskawicznie wciela w życie rozporządzeniem wykonawczym albo ogłasza jakiś przełom w polityce w rodzaju przejęcia przez USA kontroli nad Strefą Gazy.

Donald Trump ma to, czego grzęznącej w sporach koalicji brakuje – potrafi działać, nawet jeśli jego działania są kontrowersyjne. I KO z Rafałem Trzaskowskim wysyłają sygnał wyborcom: widzimy to i możemy być jak Trump, dajcie nam tylko szansę (czytaj: Pałac Prezydencki). Problemem może być jednak to, że przez pierwszy rok rządów Tuska owa sprawczość była dość dyskretna (czego symbolem był stopień realizacji 100 konkretów na 100 dni). Czy dzisiejsze „mówienie Trumpem” zatrze to wrażenie?