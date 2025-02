Cieszę się, że rząd twardo reaguje na tego typu sygnały i nie pozwala na to, by grupy przestępcze ze wschodu mogły się odrodzić Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, kandydat KO na prezydenta

- Przez ostatnie 15 lat liczba cudzoziemców wzrosła od 100 tysięcy przeciętnie do 3 mln. W tej liczbie 2 mln stanowią obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do pracy w Polsce przed wojną i ci, którzy są uchodźcami z wojny. Skala wyzwań dla wszelakich służb jest ogromna – podkreślił szef MSWiA.



- Zrobimy wszystko wspólnie, by ulice były bezpieczne, by przestępczość zorganizowana, porachunki przestępcze w Polsce absolutnie nie miały miejsca – podsumował Siemoniak.



- Bezpieczeństwo jest dla nas wszystkich najważniejsze, ja dlatego zacząłem też program „Warszawa chroni”, w którym robimy wszystko, żeby Warszawa dalej była bezpieczna. W tych ostatnich tygodniach pojawiły się artykuły, które mówiły o wzroście przestępczości wśród cudzoziemców. My o tym wiemy – zapewnił Trzaskowski. O sprawie rosnącej przestępczości wśród cudzoziemców w „Plusie Minusie” pisała Grażyna Zawadka.



- Współpracujemy z policją, dopłacamy do dodatkowych patroli, kupujemy sprzęt, wzmacniamy nasze centrum monitoringu i bezpieczeństwa właśnie po to, by Warszawa była dalej bezpiecznym miastem – zapewnił Trzaskowski.



- Cieszę się, że rząd twardo reaguje na tego typu sygnały i nie pozwala na to, by grupy przestępcze ze wschodu mogły się odrodzić. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z deportacjami 1 080 osób. Państwo tutaj działa, a my współpracujemy ze wszystkimi służbami i dalej będziemy współpracować. Naszym zadaniem jest zdusić w zalążku każde źródło niebezpieczeństwa dla Warszawy i, szerzej, dla Polski – dodał. - Ważne jest to, by wysłać klarowny sygnał: zero tolerancji dla wszystkich cudzoziemców, którzy wchodzą w konflikt z prawem – podsumował.