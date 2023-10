Czytaj więcej Polityka PiS szykuje kontrofensywę, prezydent gra we własną grę - Prezydent Andrzej Duda w tej części swojej kadencji nie będzie ani pupilkiem opozycji, ani nie będzie realizował tylko strategii PiS – ocenił w podcaście "Polityczne Michałki" Michał Kolanko. Razem z Michałem Szułdrzyńskim analizował on grę prezydenta i PiS po wyborach, w których partia Jarosława Kaczyńskiego osiągnęła najlepszy wynik, ale nie jest w stanie utrzymać rządów

Wybór innego premiera niż Donald Tusk byłby kłopotliwy dla PiS-u

Bo to że jest sens w wyborze na premiera kogoś innego niż Tusk, widać gołym okiem. Gdyby premierem został ktokolwiek inny (nie trzeba nawet podawać konkretnego nazwiska), nowa opozycja w postaci PiS miałaby dużą trudność w bezpardonowych atakach na nowego premiera, który z pewnością nie miałby tak wielkiego elektoratu negatywnego jak Tusk, i byłby bardziej koncyliacyjny i kompromisowy niż główny bohater Wiadomości w TVP1. Więcej, premier inny niż Tusk, mógłby lepiej i łatwiej ustawić sobie relacje z prezydentem Dudą, który bądź co bądź pochodzi z obozu politycznego Jarosława Kaczyńskiego i chociażby z tego powodu „musi być twardy”.

Czytaj więcej Wybory Wielka gra wokół PSL. "Żadnych rozmów z PiS-em" Prawo i Sprawiedliwość nie poddaje się i podejmie próbę stworzenia rządu w pierwszym kroku konstytucyjnym. Potrzebuje jednak koalicjanta. Czy przekona część obecnej opozycji?

Nowa władza musi poradzić sobie z polaryzacją polskiego społeczeństwa

Niezależnie od tego, czy premierem zostanie lider PO czy ktoś inny, rolą nowej władzy będzie to, aby przynajmniej próbować załatać te wszystkie podziały, które pojawiły się w ciągu tych ostatnich ośmiu lat. W końcu żyjemy w jednym państwie. Nie muszę być fanem Donalda Tuska i na niego głosować, aby uznać wynik wyborów i żyć ze świadomością, że to także jest mój premier. To zadanie zszywania narodu dotyczy nie tylko zwolenników prawicy, ale również tych, którzy swój głos oddali na Koalicję Obywatelską. Dość przypomnieć, jak traktowane były inne środowiska opozycyjne i jej liderzy, kiedy nie chcieli iść do wyborów pod sztandarem jednej wspólnej listy. Dopiero ostatnie dni kampanii uzmysłowiły kibicom (a wręcz kibolom) politycznym, że zwycięstwo w wyborach zależy również od tego, czy do parlamentu dostaną się także Trzecia Droga i Nowa Lewica.

Nie wierzę też w pomysł, że nowym premierem zostanie ktoś inny niż Donald Tusk. Były premier nie po to wrócił do Polski, nie po to stał się wrogiem publicznym numer jeden mediów rządowych i prorządowych, aby oddać premierostwo komuś innemu

Wyborcy Zjednoczonej Prawicy to także część naszego społeczeństwa

Te 7,6 mln obywateli, którzy oddali swój głos na listę Zjednoczonej Prawicy, stanowi część naszego społeczeństwa. Słusznie pisała Estera Flieger na łamach „Rzeczpospolitej”, że „nie może być powrotu do polityki sprzed 2015 roku. Opozycja musi wreszcie zrozumieć, że Polska i jej społeczeństwo wraz ze swoimi aspiracjami bardzo się przez ostatnie osiem lat zmieniły”. Jeśli nowa władza będzie traktowała jednych wyborców lepiej od drugich i nie podejmie wysiłku, aby tych niegłosujących na listy opozycji zrozumieć, to zmarnuje dziejową szansę na to, aby 15 października 2023 roku oznaczał coś więcej, niż tylko zmianę władzy politycznej.