Wielka gra wokół PSL. "Żadnych rozmów z PiS-em"

Politycy opozycji, z którymi rozmawialiśmy, podkreślają, że wszystko powinno być w dużym stopniu gotowe do czasu, gdy zbierze się nowy Sejm, co stanie się dopiero po Święcie Niepodległości. Prezydent, który w przyszłym tygodniu planuje serię rozmów z liderami poszczególnych partii, do połowy listopada ma czas na zwołanie pierwszego posiedzenia.

Nasi rozmówcy z PO na długo przed wyborami podkreślali, że w nowym rządzie powinni znaleźć się w komplecie liderzy partii, które go stworzą. – Wszyscy muszą podzielić się odpowiedzialnością – słyszymy nadal z okolic Platformy.