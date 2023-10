PiS szykuje kontrofensywę, prezydent gra we własną grę

Tym szybciej pieniądze z KPO mogą trafić do Polski, im szybciej Tusk zostanie nominowany przez prezydenta do utworzenia nowego rządu. Z tego prostego powodu, że tylko rząd i premier mogą wysłać wniosek o wypłatę tych pieniędzy. To jest jeszcze kolejny argument dla Andrzeja Dudy, żeby jak najszybciej powołał właśnie Donalda Tuska, a nie grał na czas - powiedziała w rozmowie z RMF FM Katarzyna Lubnauer.