Koncert białoruskiego rapera Maxa Korża i flagi OUN-UPA. Policja zawiadamia prokuraturę

Stołeczna policja poinformowała, że do prokuratury trafił materiał dowodowy w sprawie „pojawienia się na stadionie haseł mogących wyczerpywać znamiona czynu zabronionego” podczas sobotniego koncertu na Stadionie Narodowym w Warszawie białoruskiego rapera Maxa Korża.

Publikacja: 11.08.2025 12:03

Policyjne radiowozy przed Stadionem Narodowym w Warszawie

Policyjne radiowozy przed Stadionem Narodowym w Warszawie

Foto: X,com/@Policja_KSP

Bartosz Lewicki

Sprawę nagłośnił poseł Dariusz Matecki, który zamieścił w mediach społecznościowych informację, że podczas koncertu białoruskiego rapera Maksa Korża na Stadionie Narodowym w Warszawie były obecne flagi OUN-UPA. „W tłumie powiewała czerwono-czarna flaga OUN-UPA, symbol organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach w czasie rzezi wołyńskiej. To znak zbrodniarzy i oprawców naszych przodków” – napisał. Przekazał też, że kieruje w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Poseł Matecki poinformował również o skierowaniu interpelacji do Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie koncertu. 

Odpowiedź Komendy Stołecznej Policji

Stołeczna policja poinformowała, że podczas koncertu zatrzymała 109 osób za liczne wykroczenia i przestępstwa, takie jak: posiadanie narkotyków, naruszenie nietykalności cielesnej pracowników ochrony, posiadanie i wnoszenie środków pirotechnicznych, a także wdarcie się na teren imprezy masowej. Policjanci ukarali 50 osób mandatami łącznie na prawie 11,5 tys. złotych. Do sądu skierowali 38 wniosków o ukaranie uczestników koncertu.

Impreza nie została jednak przerwana. Jak wyjaśnia policja, „reakcja (funkcjonariuszy) na wtargnięcie osób z trybun stadionu na płytę boiska była natychmiastowa”. „Poinformowaliśmy organizatora koncertu, aby niezwłocznie, wszelkimi możliwymi sposobami, w tym przy wykorzystaniu mediów społecznościowych, uświadomił tym osobom, że takie zachowanie może spowodować przerwanie imprezy masowej i aby wezwał te osoby do powrotu na swoje miejsca. Działania te przyniosły oczekiwany efekt. Uczestnicy koncertu wrócili na swoje miejsca, dlatego też przedstawiciel Wojewody uznał, że nie zachodzą już przesłanki do przerwania koncertu” – napisano w oświadczeniu KSP.

Zgromadzenie fanów Maxa Korża w przeddzień koncertu bez odpowiedniego pozwolenia dla organizatora?

Jak podał Miejski Reporter, do zgromadzenia fanów Maxa Korża doszło także w piątkowy wieczór 8 sierpnia, dzień przed zaplanowanym koncertem. W ruch poszły race i fajerwerki, z głośników płynęła głośna muzyka. 

Według relacji świadków, w wydarzeniu uczestniczyło nawet kilka tysięcy osób. Władze Woli zapewniają, że organizator nie miał pozwolenia na tak duże zgromadzenie. 

Jak podaje serwis Miejski Reporter, mieszkańcy opisywali silny hałas, blokady przez źle zaparkowane auta, odpalanie rac i fajerwerków, brak miejsc parkingowych, skarżyli się także na pozostawione śmieci i załatwianie przez uczestników zgromadzenia potrzeb fizjologicznych w przestrzeni publicznej.

Źródło: rp.pl

