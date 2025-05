Mechanizm był prosty, choć wymagał sporego zaangażowania i logistycznego rozplanowania zadań. – Mieszkający w Polsce członkowie przestępczej szajki, kupowali w aptekach dostępne bez recepty leki – tabletki z pseudoefedryną, przeznaczone na przeziębienie i alergie. Są one limitowane, więc każdy udawał się do przydzielonych mu aptek, by dokonać kolejnego zakupu – tłumaczy nam jeden ze śledczych.

– Następnie zakupione w Polsce medykamenty były wkładane w puszki rzekomo zawierające karmę dla zwierząt, i już w paczkach, między innymi busami, wywożone na Ukrainę – mówi nam Krzysztof Wrześniowski. W każdej paczce – kartonie było ok. 14 tysięcy tabletek leku z pseudoefedryną – z taką ilością wpadła jedna z Ukrainek zaangażowanych w proceder. Z kolei według ukraińskich służb w paczkach znajdowało się jednorazowo nawet po 40 tysięcy tabletek.

„Fabryka” metamfetaminy ulokowana w obwodzie zaporoskim

Druga część „biznesu” miała miejsce już na terenie Ukrainy, gdzie w przestępczym laboratorium tabletki z polskich aptek były wykorzystywane do produkcji syntetycznego narkotyku (efedryna i pseudoefedryna mogą służyć jako prekursory do produkcji metamfetaminy). Nad lewym biznesem ulokowanym w obwodzie zaporoskim, gdzie odbywała się „przemiana” substancji, czuwał mieszkający w Ukrainie brat Vitaliija P. Podczas operacji rozbijania grupy, ukraińskie służby zlikwidowały działające tam laboratorium narkotykowe, w którym odbywała się produkcja metamfetaminy.

Na terenie Polski zostali zatrzymani Viktor H., Oleh S. i Vitalii P. (jeden z braci), oraz trzy kobiety – Svitlana R., Daria P. i Viktoriia T. Kim są?

Wjechali do Polski korzystając przede wszystkim z ułatwień dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. Jak wskazują śledczy, lekowo–narkotykowy biznes był ich głównym zajęciem, niczym innym się nie zajmowali. W miejscach gdzie przebywali, policjanci CBŚP znaleźli znaczne ilości leków z pseudoefedryną oraz substancje odurzające, prekursory chemiczne, odczynniki, a także dokumentację i nośniki danych.