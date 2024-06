Nielegalni imigranci docierają do Polski nie tylko przez granicę z Białorusią

Prawie 17 tys. prób forsowania granicy Polski z Białorusią

Z kolei do Katowic w tym roku przyleciało 43 takich podróżnych – większość z Aten. Niemal wszyscy podawali się za Syryjczyków, pojedynczy byli z Konga i Sierra Leone. Z Kutaisi przyleciało czterech Gruzinów, a z Abu Zabi trzech podających się za Syryjczyków.

Czytaj więcej Przestępczość Ataków na polskich funkcjonariuszy na granicy z Białorusią będzie więcej Migranci atakują coraz częściej pograniczników. Ich proce mają ogromną siłę wyrzutu, bo są rozpięte na drzewach. Są przypadki, że w stronę funkcjonariuszy lecą słoiki z fekaliami i konary nabite gwoździami. Migranci mają nawet paralizatory.

Wszyscy chcą dostać się na Zachód, głównie do Niemiec. Przerzut drogą lotniczą ma charakter zorganizowany. – Przesłuchani cudzoziemcy przyznają, że dokumenty kupili od przemytników, z którymi kontaktowali się poprzez komunikatory internetowe. Płacili od 2 do 5 tysięcy euro, a w jednym z przypadków była to kwota nawet 20 tys. dolarów – mówi Szymon Mościcki ze Śląskiego Oddziału SG.

Migranci są zaskoczeni tym, że znaleźli się w Polsce, przemytnicy zapewniali ich, że wylądują bezpośrednio w Niemczech. Wszyscy przybywający samolotami spoza Europy są poddawani rutynowej kontroli. Przybysze ze strefy Schengen są typowani do sprawdzenia na zasadzie tzw. analizy ryzyka. Jest więc prawie pewność na wychwycenie tych, z lewymi papierami. Gorzej z tysiącami tych, którzy forsują granicę z Białorusią.W tym roku takich prób było 16 800, tylko w ciągu kilku dni czerwca – aż 400 takich ataków.

Niektórym migrantom udaje się przedostać z Białorusi do Polski

– Rekordowy był maj, kiedy odnotowano 7 tys. usiłowań – ponaddwukrotnie więcej niż w maju ubiegłego roku – mówi nam Andrzej Juźwiak, rzecznik KG Straży Granicznej. Każdy taki atak rejestrują kamery – łatwo go policzyć. Tajemnicą pozostaje to, ilu osobom nielegalnie udało się przedostać do Polski. Straż Graniczna twierdzi, że nie ma takich danych. Jednak według naszej wiedzy szacunki posiada. – To znaczna skala, ale poniżej 50 proc. spośród usiłowań – twierdzi jedno z naszych źródeł.