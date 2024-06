Jednak zdaniem ekspertów, takie środki nie zatrzymają Rosji i Białorusi. - To będzie eskalować i musimy być na to przygotowani. Wzmocnienie zapory, strefa buforowa to półśrodki - wskazuje gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych. Jego zdaniem Polska powinna wyposażyć granicę dodatkowo w „zapory mało widoczne” - to sieć ukrytych w wysokiej trawie drutów, w które nielegalny migrant zaplącze się, a im silniej będzie się starał z nich uwolnić, tym bardziej będzie nimi splątany - opisuje gen. Skrzypczak. Drugą rzeczą zdaniem gen. Skrzypczaka powinny być „procesy pokazowe”.

- Należy wyłapać osoby agresywne i je aresztować, a następnie skazać na bardzo wysokie kary bezwzględnego więzienia. Wszystko to relacjonować, także kolportować w mediach obcych państw. Z jednego musimy zdać sobie sprawę: oni posuną się dalej, będą jeszcze bardziej radykalni, bo nic im u nas dziś nie grozi — podkreśla wojskowy.

Według Tomasza Bronisia, byłego oficera wywiadu, służby mogłyby sięgnąć po środki pozamilitarne, jak chociażby promieniowanie mikrofalowe. - Ich użycie powoduje uczucie oparzenia, wymioty, biegunki i eliminuje taką osobę - tłumaczy Broniś.

Ale gen. Skrzypczak ma wątpliwości, czy takie środki są prawnie dopuszczalne poza warunkami wojennymi.

Zniechęcić migrantów

Dr Witold Repetowicz, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, zagrożeń hybrydowych i terroryzmu, adiunkt w Akademii Sztuki Wojennej uważa, że na problem trzeba patrzeć znacznie szerzej. - Nie jest w naszym interesie dopuścić do masakry na granicy, a odpieranie ataku hybrydowego powinno odbywać się przy możliwie jak największym zabezpieczeniu naszych żołnierzy i funkcjonariuszy ale przy świadomości że kluczowe znaczenie ma osiągnięcie zamierzonych celów. Te ataki to nic innego jak prowokacje sterowane przez Rosję i Białoruś - wskazuje dr Repetowicz. Jego zdaniem nie tylko Polska, ale także inne kraje UE powinny wzmóc wysiłki, by zniechęcić migrantów, by tu przyjeżdżali. - Uczestniczyłem w kilku takich projektach skierowanych do Irakijczyków. Uważam jednak, że wciąż za mało się robi tam, w ich krajach, by uświadomić im, że to, w czym chcą uczestniczyć, to pułapka. Presję powinno się wywierać także na tamte kraje i linie lotnicze — dodaje ekspert.