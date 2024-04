Hołd ofierze mordu złożył także premier Ulf Kristersson, a także ministrowie w jego gabinecie i politycy opozycji, którzy przychodzili na miejsce zbrodni, by zapalić znicze i złożyć kwiaty. – Przekroczono jeszcze jedną granicę przemocy wśród gangów w Szwecji – stwierdził premier. – Najpierw musieliśmy przyzwyczajać się do strzelanin przez pomyłkę, gdy 12-letnią Adrianę (polskiego pochodzenia) zabiły kule, które miały trafić w kogoś zupełnie innego, potem do egzekucji osób bliskich przestępcom – zaznaczał. – Teraz zamordowano mężczyznę, który okazał odwagę cywilną i śmiał zwrócić uwagę – podkreślał. Dlatego zdaniem premiera należy pośpiesznie zreformować całą politykę kryminalną.

Zabójstwo 39-letniego Mikaela w Sztokholmie wstrząsnęło Szwecją

Środowa tragedia wstrząsnęła krajem. Jednak wydarzenie nie należy niestety do wyjątków. Była to już 11. strzelanina ze śmiertelną ofiarą tylko w tym roku. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku w całym królestwie zanotowano 56 wymian ognia. Najczęściej ich powód stanowi walka o rynek handlu narkotykami lub są to akcje wendety za zabicie członków gangu. W ubiegłym roku policja doniosła o 363 strzelaninach, w których zabito 53 osoby. (W 2022 r. osiągnięto rekord pod tym względem, ponad 390 strzelanin). Plagą są też detonacje, z liczbą 156 w ubiegłym roku. W ciągu zaledwie pierwszych dwóch miesięcy tego roku zdążono zanotować ich już ponad 20. Z tego względu minister sprawiedliwości Gunnar Strömmer i minister obrony cywilnej Carl-Oskar Bohlin zapowiedzieli niedawno zrewidowanie w szybkim trybie ustawy o materiałach wybuchowych, by uniemożliwić przestępczym siatkom dostęp do nich np. w miejscach robót budowlanych (gdzie często używa się dynamitu do rozsadzania skał). – Wśród państw, które nie prowadzą wojny, tylko w Meksyku ma miejsce więcej detonacji niż w Szwecji – opiniował kryminolog Ardavan Khoshnood.

W dramaturgię spirali przemocy wpisują się również ostatnie wydarzenia w samym Skärholmen, gdzie imigranci I lub II generacji stanowią 71 proc. mieszkańców dzielnicy. Na początku ubiegłego miesiąca zabito na tamtejszym osiedlu 20-letniego mężczyznę , a 13 dni później wskutek strzelaniny ranny został w pobliżu przedszkola 25-latek. Skärholmen wszak nie należy do szczególnie spokojnych dzielnic: tylko 54 proc. mieszkańców czuje się tam bezpiecznie.

Policja szacuje, że aktywnych członków gangów jest w Szwecji ok. 14 tysięcy, a 48 tysięcy ma z nimi powiązania. Do tych ostatnich należą ci, którzy np. oddają do dyspozycji mieszkanie na przechowanie narkotyków lub zajmują się przepływem gotówki siatek przestępczych.