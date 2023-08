Najtrudniejsza batalia prawna Donalda Trumpa. Miliarder w roli więźnia

Willis zebrała bardzo solidny materiał dowodowy: samo jego streszczenie złożone na ręce sądu ma 98 stron. Jednym z jego elementów jest nagranie, na którym słychać, jak Trump domaga się od oficjeli z Georgii brakujących głosów. Wśród oskarżonych znaleźli się też „dublerzy”: podstawieni wielcy elektorzy.

Nie jest jasne, czy były prezydent zdoła trzymać się ustaleń z sędzią. W tym tygodniu znów zaatakował Willis. – Czy możecie w to uwierzyć? W czwartek jadę do Atlanty, gdzie będę aresztowany z powodu absurdalnych zarzutów stronniczej, nieuczciwej prokurator! Wszystko dlatego, że Biden chce ingerować w proces wyborczy – napisał w mediach społecznościowych. Batalia rozegra się też o kalendarz procesu. Prokuratura chce, aby się rozpoczął w marcu, gdy kampania wyborcza wejdzie w decydującą fazę. Obrońcy Trumpa uważają, że powinno to nastąpić dużo później.

Czytaj więcej Przestępczość Donald Trump ponownie oskarżony. Tym razem w stanie Georgia Sąd w Georgii oskarżył Donalda Trumpa o próbę nielegalnego obalenia wyniku wyborów w tym stanie w 2020 roku.

Sondaże póki co wskazują, że kłopoty prawne nie wpływają na szanse wyborcze byłego prezydenta. W Iowa, pierwszym stanie, gdzie będzie walczył o republikańską nominację, może liczyć na 42 proc. poparcia wobec 19 proc. dla gubernatora Florydy Rona DeSantisa. Jednak już w rozgrywce z Joe Bidenem w listopadzie przyszłego roku Trump nie wygra bez wsparcia przynajmniej części wyborców umiarkowanego centrum. A dla nich przywódca, któremu grozi więzienie, może być trudny do zaakceptowania.