Kradli w Polsce, zyski ukrywali w Emiratach

– Łączna kwota wytransferowanych przez grupę środków stanowi równowartość 325 milionów złotych – wskazuje nam prok. Saduś.

Role były podzielone, a główny szef – 50-latek (jego inicjałów nie podajemy ze względu na trwające przesłuchania zatrzymanych) poprzez pośredników miał organizować cały lewy biznes. Rozdzielać zadania, wydawać instrukcje dotyczące tworzenia spółek wykorzystywanych do produkcji lewych faktur i prania zysków w związku z importem azjatyckich towarów i ich sprzedażą w Polsce.

Patryk M. był najbliższym współpracownikiem szefa grupy. Według ustaleń śledczych zakładał spółki na tzw. słupy, nabywał je, przydzielał zadania i przelewał środki. Prokuratura podliczyła, że wytransferował za granicę ok. 3 mln dol. i 3,4 mln euro. – Faktycznie był asystentem szefa, jego „prawą ręką” – słyszymy od śledczych.

Inną, ważną postacią jest 52-letni Hindus, posiadający gigantyczną wiedzę na temat przestępczości hinduskiej w Polsce. – To „bankier”, szara eminencja – wskazują nasi rozmówcy.

Z kolei na dane Ukraińców rejestrowano spółki, to oni wpłacali również gotówkę z nielegalnych zysków na konta bankowe, by dalej transferować ją za granicę. Ze względu na kwoty głównym sposobem były przelewy ze spółek słupów bezpośrednio na rachunki firm w Chinach i Emiratach Arabskich.

50-letni domniemany szef polsko-hindusko-ukraińskiej grupy (oprócz tego, że jest znajomym Pawła M., którego syn wszedł w proceder) jest postacią zagadkową. Jak ustaliliśmy, według wiedzy śledczych posiada on znajomości czy wręcz współpracował w różnym okresie z różnego rodzaju służbami – możliwe że aż do teraz. Jeżeli ten wątek uda się pogłębić, rzuci to nowe światło na działalność gangu „białych kołnierzyków” z Wólki Kosowskiej. Zwłaszcza że zaczęła się ona w 2017 r. i trwała przez sześć lat, aż do ubiegłego roku – co teraz potwierdzili śledczy (pierwsze zatrzymania były w 2021 r., o czym pisała „Rzeczpospolita”).