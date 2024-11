Masło kosztuje obecnie ok. 8 zł za kostkę. Podrożało od początku roku już o 40 proc. i taniej prawdopodobnie szybko nie będzie, na pewno nie do końca roku. Drożeje nie tylko masło, ogółem we wrześniu w sklepach było drożej o 4,9 proc. niż przed rokiem.

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Ceny żywności na świecie znów poszły w górę. Co zdrożało najmocniej? Ceny najważniejszych grup żywności poza mięsem wzrosły w październiku do poziomu najwyższego od 18 miesięcy — stwierdziła w comiesięcznej ocenie Organizacja NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Rzymie. Wskaźnik tych cen wyniósł 127,4 pkt i był o 2 proc. większy od wrześniowego (124,9 pkt), o 5,5 proc. niż rok temu i najwyższy od kwietnia 2023. Był jednak mniejszy o 20,5 proc. od rekordowego z marca 2022 r., po agresji Rosji na Ukrainę.

Ile może kosztować masło na święta?

- Zbliżamy się do 10 zł za kostkę, patrząc na tendencje na rynku światowym – mówi „Rzeczpospolitej” Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole. Zastrzega przy tym, że nie możemy też bać się nadmiernych skoków cen, bo ceny ogranicza siła nabywcza konsumentów. – Moim zdaniem konsumenci nie są skłonni zapłacić dużo więcej niż dziś, zwłaszcza, że są na rynku substytuty masła. Jednak nie widzę też niestety przestrzeni dla obniżek cen – mówi Olipra.

Rosnące ceny masła to powód, dlaczego sieci handlowe coraz częściej organizują promocje, przyciągając do siebie konsumentów. Ceny masła w sklepach oscylują obecnie wokół 8 zł za kostkę, jednak można znaleźć w sklepach dużych sieci promocje, w których ceny masła są obniżone o połowę, przy zakupie kilku sztuk. Jak skuteczny to zabieg, pokazują półki z masłem objętym promocją, które po południu już na ogół świecą pustkami. Akurat w wypadku masła jest to dość łatwe, ponieważ masło jest produktem homogenicznym, co oznacza, że masła różnych producentów są do siebie bardzo podobne w smaku i jakości, odróżniają się głównie opakowaniem. Dlatego klient przy wyborze takich samych produktów kieruje się ceną i wybiera tańszy produkt, marka nie gra tu znaczącej roli.

Popularność tych promocji nie dziwi, gdy spojrzymy na rozwój cen w tym roku. Według raportu rynkowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ceny masła konfekcjonowanego (w kostkach), wzrosły od początku roku o 40 proc. Obecnie ceny nieco spadają, ale spadki są bardzo nieznaczne, w ciągu tygodnia ceny spadły o 0,7 proc., a w ciągu miesiąca – o 1,2 proc.