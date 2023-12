Kolejny francuski Sylwester bez ostryg z Arcachon

Organizacja regionalnych hodowców ostryg CRCAA spodziewa się bezprecedensowego kryzysu gospodarczego i zastanawia się, kto zapłaci za to. Winą za skażenie ośrodków hodowli obarczyła przelanie się systemu ścieków wodą z ulewnych opadów. Trwały półtora miesiąca. Kanały ściekowe nie były w stanie odprowadzić do odstojników nadmiaru brudnej wody, która trafiła bezpośrednio do morza i skaziła środowisko.

Nie jest to pierwszy przypadek problemów z ostrygami. Od 2005 r. małże i inne skorupiaki z basenu Arcachon nie nadają się do spożycia z powodów sanitarnych. Najczęściej zdarza się to na wiosnę, gdy dochodzi do ocieplania się wody morskiej i rozrostu trujących mikroalg, bruzdnic (Dinophysis).

Największy kryzys w Arcachon i Ławie Arquin (Banc d'Arquin) był w 2006 r., dotyczył ostryg i małż, trwał od 21 sierpnia do 11 listopada. Na wiosnę 2012 r. pojawiły się w zatoce trujące algi, kolejny raz pod koniec maja 2018 r. Organizacja Infremer ds. nadzoru stanu sanitarnego ostryg i małż stwierdziła podwyższoną zawartość toksyn, władze zakazały sprzedaży tych skorupiaków. Część hodowców jadła je na własne ryzyko, twierdzili, że były smaczne, inni zaopatrywali się w regionach nie objętych zakazem sprzedaży, aby mieć coś do handlowania.

W 2008 r. pojawił się po raz pierwszy herpeswirus typu 1 (OsHV-1) niszczący zwłaszcza młode ostrygi. Nie ma go na razie w Azji, naukowcy mają więc nadzieję, że uda się wyhodować odmianę bardziej odporną.