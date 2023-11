Sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia była gościem magazynu Rzecz o Prawie. Jak zaznaczyła, Iustitia wspólnie z organizacjami pozarządowymi przygotowała pakiet pięciu ustaw, które mają na celu naprawienie wszystkich niekonstytucyjnych rozwiązań wprowadzonych w wymiarze sprawiedliwości w ciągu ostatnich ośmiu lat.

Reklama

Reklama

– Zależy nam, by ta poprawa była przemyślana, przeprowadzona zgodnie z prawem, drogą ustaw i pod kątem obywateli – zaznaczyła rozmówczyni Ewy Szadkowskiej.

Pytana o ewentualne weto prezydenta Andrzeja Dudy wobec forsowanych ustaw naprawczych podkreśliła, że głowa państwa ma obecnie ogromną szansę zakończyć druga kadencję jako osoba, która przyczyniła się do przywrócenia praworządności w Polsce

– Jeśli jednak będziemy musieli zacisnąć zęby i poczekać na uporządkowanie obecnego chaosu trochę dłużej, warto to zrobić. Po to by za chwilę nie okazało się, że coś, co zostało wprowadzone prowizorycznie, można podważyć, wysadzić w powietrze lub zmienić – ostrzegła przedstawicielka Iustitii.