Czy kodeks powstrzyma parcie polityków do spółek?

Odpolitycznienie i profesjonalizacja spółek Skarbu Państwa było jedną z obietnic rządzącej koalicji. Czy zaprezentowany w poniedziałek Kodeks Dobrych Praktyk Nadzoru Właścicielskiego może coś realnie zmienić w podejściu polityków do obsadzania stanowisk w spółkach, skoro to dość miękkie zalecenia, a nie twarde i konkretne prawo?

– Jeśli coś przychodzi z MAP-u do spółki Skarbu Państwa to trzeba być kamikadze, żeby się do tego nie zastosować. To może nie jest idealne porównanie, ale proszę sobie wyobrazić, że szef daje pani wytyczne, jak pracować. Czy pani to wyrzuci do kosza, bo one nie wynikają z Kodeksu pracy? Sądzę że raczej się pani zastosuje, obawiając się zwolnienia. Jestem przekonany, że w dniu, w którym kodeks zostanie ogłoszony w spółkach pochylą się nad nim działy prawne i będą, punkt po punkcie, analizować, co w firmie działa zgodnie z nim, co trzeba poprawić, a gdzie są obszary, w których kodeks dopuszcza wyjątki – mówi nam anonimowo członek rady nadzorczej jednej ze spółek SP.

– Oczywiście że kodeks, choć jest spisem dobrowolnych praktyk będzie przestrzegany. Dowodem na to, że spółki traktują go poważnie był ich liczny udział w konsultacjach, a nadesłane uwagi zajęły 180 stron. Gdyby to był nieznaczący dokument, to kto by tracił czas na analizowanie go? Oczywiście, że mogą się znaleźć tacy, którzy będą próbować go ominąć, ale tak samo mogliby się zachowywać, gdyby miał rangę ustawy. Obsadzanie politykami czy ich krewnymi rad nadzorczych i zarządów spółek to jest u nas problem kulturowy. W krajach skandynawskich spółki z udziałem państwa podlegają ogólnym zasadom. Nie tworzy się dla nich osobnych regulacji, bo nie trzeba. Są tam inne standardy w podchodzeniu do mienia publicznego. I z tego powodu ten kodeks nie będzie lekiem na całe zło. Nie wyleczy nas z choroby, ale ograniczy objawy, – dodaje kolejny członek rady nadzorczej spółki SP.

– Na pewno wszyscy skorzystamy na profesjonalizacji zarządzania spółkami, bo to publiczna własność. Żeby kodeks spełnił zadanie, jakie MAP mu stawia, to minister będzie musiał go egzekwować. Jeśli nie pokaże, że wymaga poważnego podejścia do kodeksu, to spółki nie będą się do niego stosować – mówi dr Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC.

– Wiele do dostosowywania nie mają. Kodeks jest na takim poziomie ogólności, że w zasadzie nie widzę powodów, żeby trzeba było coś w działaniu nadzorujących je ministerstw czy zarządów spółek zmieniać. Nie wystarczy napisać, że trzeba wybierać najlepszych, bo to jest oczywiste. Ponieważ jednak mamy z tym problem, to kodeks powinien zawierać więcej konkretów. Np. wymagać od członka rady nadzorczej, by miał doświadczenie w zarządzaniu podmiotem o podobnej skali, jak ten, który ma nadzorować. Taki wymóg ograniczyłby dzielenie posad między ludźmi, którzy nie mają przygotowania. Szkoda też, że kodeks ani słowem nie wspomina o obowiązku powoływania do rad nadzorczych spółek z udziałem SP członków niezależnych, choć we wstępie powołuje się na wytyczne OECD, – ocenia nasz rozmówca, który zna treść dokumentu.