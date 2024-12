Maciej Gawroński, Piotr Biernatowski: Ściganie menedżerów spółek Skarbu Państwa – quo vadis?

Podjęcie działań obronnych to praktyczny problem. Działania te są na wstępnym etapie trudne do zrealizowania. Menedżer nie dysponuje treścią zawiadomienia ani dokumentów, które za tym zawiadomieniem stoją. Menedżer na ogół nie posiada dokumentów spółki, którą zarządzał. Umowy menedżerskie nie przewidują uprawnień dla menedżerów do zachowania, czy żądania wydania np. listy podpisanych dokumentów. Przeciwnie, klauzule poufności zakazują przechowywania takich dokumentów. Jest więc w pozycji urzędnika bankowego Józefa K. - bohatera wspomnianego „Procesu” Kafki.

Niemożność skorzystania z zaufanych doradców. Menedżer w trakcie pracy w spółce często korzysta z zaufanych prawników. Z uwagi na reguły konfliktu interesów, z tych samych prawników menedżer nie może skorzystać na etapie obrony przed działaniami nowych władz spółki.

Jakie kroki powinien więc podjąć menedżer mierząc się z oskarżeniem?

Jest co najmniej kilka płaszczyzn, które wymagają podjęcia kroków a przynajmniej oceny sytuacji. Płaszczyzna strategiczna, stricte prawna, reputacyjna, psychologiczna, majątkowa.

Warto ocenić, kto jest lub może być naszym przeciwnikiem i jakie może mieć motywy. Nie ma powodu, żeby ograniczać się tylko do jednej hipotezy. Motywy się zmieniają, ludzie też. Dobrze jest założyć kilka wariantów. Bezpośrednim przeciwnikiem jest nowy zarząd. W ramach nowego zarządu jest co najmniej jedna osoba, która nalega na ściganie i może szerzyć insynuacje. Ten bezpośredni przeciwnik może działać z różnych powodów. W grę wchodzi działanie na zlecenie – np. przełożonych. Może chodzić o grę interesów obcych państw lub międzynarodowych korporacji. A mogą to być motywy osobiste, dawna uraza, lub nadzieja na wkupienie się w łaski aktualnie rządzących. Może wchodzić w grę ostrożność nowych menedżerów, np. dlatego, że z różnych powodów muszą podjąć decyzję niweczącą sens nakładów poniesionych przez swoich poprzedników. Motywacją może być autentyczne przekonanie, że działanie poprzedników wypełniało znamiona przestępstwa. Przy tym może być to przekonanie uczciwe. Ale może też być przekonanie, że poprzednicy byli źli i skorumpowani, ale nie ma jak ich na tym złapać, to im przypiszemy coś innego. Czyli „rozumowanie” „Stupid is what stupid does” znane z Foresta Gumpa.