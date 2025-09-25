Trybunał Konstytucyjny broni Funduszu Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zapadł wyrok

W ten sposób TK rozstrzygnął wniosek złożony cztery lata temu przez ówczesnego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, który zaskarżył trzy przepisy rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Chodzi oczywiście o niesławny Fundusz Sprawiedliwości, który w założeniu miał nieść pomoc ofiarom przestępstw, ale jak potwierdziły kontrole ponad 60 proc. przyznawanych dotacji, czyli setki milionów złotych było przekazywanych na cele niezwiązane ze statutowymi zadaniami, dochodziło do niegospodarności i nadużyć.

Banaś zaskarżył do Trybunału m.in. par. 11 rozporządzenia wprowadzony przez Zbigniewa Ziobrę. Stanowi on, że w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zawarcie umowy o powierzenie zadania nieobjętego programem lub naborem wniosków. Kolejne dwa zakwestionowane przepisy uprawniają dysponenta funduszu czyli ministra sprawiedliwości do unieważnienia konkursu ofert z innych przyczyn oraz do odmówienia przyznania dotacji lub zmiany kwoty zaproponowanej przez komisję konkursową. Zdaniem szefa NIK przepisy te umożliwiły Ziobrze ingerowanie w konkursy i prowadziły do nadużyć, nieuzasadnionych i arbitralnych decyzji przy przyznawaniu albo odmowie przyznania dotacji.

Co ważne w marcu 2022 r. zaskarżone przepisy znowelizowano. Doprecyzowano je i przeredagowano zgodnie z zalecaniami NIK. Jak twierdzi Trybunał, przepisy te jednak nadal wywierają skutki prawne. Przed ich zmianą przyznano bowiem dotacje, które były przekazywane także po nowelizacji przepisów jeszcze w 2023 r. Poza tym w związku ze stosowaniem zaskarżonych przepisów toczą się obecnie postępowania prokuratorskie.

Jest wyrok TK w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Przepisy zgodne z konstytucją

Trybunał zajął się wnioskiem Mariana Banasia w czwartek. Nie podzielił wątpliwości NIK, orzekł, że zaskarżone przepisy mieszczą się one w granicach upoważnienia wyznaczonego w ustawie i są zgodne z konstytucją.