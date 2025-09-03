– To ogromne ułatwienie; wcześniej takie formalności potrafiły pochłaniać cenny czas, a teraz służby i współpracujące podmioty mogą działać natychmiastowo. To zwiększa szanse na szybkie odnalezienie najmłodszych – ocenia Dawid Burzacki.

Ekspert podkreśla bowiem, że Child Alert to jedno z najskuteczniejszych narzędzi, możliwych do wykorzystania w tak krytycznych sytuacjach. Dzięki zmianom jego rola zostanie jeszcze wzmocniona.

Innych zmian jego dotyczących pod koniec maja domagała się Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, apelując o ochronę ich przed wtórną wiktymizacją. Organizacja krytycznie odnosiła się do kwestii ujawnienia informacji o okolicznościach odnalezienia 11-letniej Patrycji, wcześniej poszukiwanej właśnie z wykorzystaniem tego ekstraordynaryjnego środka. Po przeprowadzonej akcji służby poinformowały o zatrzymaniu dorosłego mężczyzny, co według Fundacji dało pole do licznych spekulacji w mediach i mediach społecznościowych. Dziewczynka i jej bliscy padli zaś ofiarami hejtu.

Komenda główna policji odpierała te zarzuty zapewniając, że na etapie poszukiwań informacje o ewentualnym towarzystwie dorosłego mężczyzny trzeba było ujawnić, by doprowadzić je do szybkiego i szczęśliwego końca. Przekonywała, że to nie formacja ta jest odpowiedzialna za treść późniejszych przekazów medialnych. Fundacja pozostała jednak przy swoim zdaniu oceniając, że piętnowanie dziecka może w konsekwencji doprowadzić do tragedii.

Child Alert i alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: częściej, ale tylko na konkretnym terenie?

Patrycja była jednym z kilkorga zaledwie dzieci, które poszukiwano z użyciem Child Alertu, w Polsce uruchomionego po raz pierwszy w kwietniu 2015. O jej zaginięciu powiadomiono też za pomocą alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Postulat wykorzystywania obu tych procedur na wybranych obszarach kraju – i to w przypadku każdego zaginięcia spełniającego wymogi – zgłaszają rodzice zrzeszeni wokół inicjatywy „Gdzie jesteś? Gdy znika dziecko, gubi się cała rodzina”.

Inicjatorami kampanii są Agnieszka i Daniel Dymińscy, którzy od ponad dwóch lat szukają swojego zaginionego syna Krzysztofa. Zdaniem ojca nastolatka, uruchamianie Child Alertu tylko na konkretnym terenie byłoby odpowiedzią na argument o ryzyku jego spowszechnienia, w przypadku częstszego aktywowania. Jak komentował w mediach, być może dzięki temu udałoby się pomóc 14-letniej Natalii z Andrychowa, którą niemal dwa lata temu, po kilku godzinach poszukiwań znaleziono nieprzytomną, leżącą na mrozie w centrum miasta. Dziecko zmarło.