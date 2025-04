Mandat nawet do 5 tys. zł. Lepiej nie przesadzić w lany poniedziałek

Praktyka pokazuje, że lista przewinień, jakich można się dopuścić przy okazji lanego poniedziałku, jest niestety długa. Od polewania wodą osób, które sobie tego nie życzą, przez zniszczenie ubrań czy sprzętu elektronicznego, po spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym poprzez wylewanie kubłów wody na jadące pojazdy. Rodzaj kary i jej wysokość zależy od kwalifikacji prawnej danego czynu.

Kary za polewanie wodą z Kodeksu wykroczeń

Polewanie wodą osób przebywających w miejscach publicznych, zwłaszcza jeśli sobie tego nie życzą i wyraźnie to sygnalizują, może zostać potraktowane jako naruszenie porządku publicznego. Mundurowi mogą się przy tym powołać na art. 51 paragraf 1 Kodeksu wykroczeń, który mówi o tym, że „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Najczęściej w tej sytuacji sprawa kończy się grzywną w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł. Zwykle jest to nie więcej niż 500 zł.

Kara za pseudo obchody śmigusa-dyngusa (zwłaszcza za polewanie wodą z balkonu lub zrzucania z wysokości woreczków z wodą) może zostać również wymierzona na podstawie art. 75 Kodeksu wykroczeń. W paragrafie pierwszym czytamy: „Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”. Ciąg dalszy, czyli paragraf drugi mówi z kolei o tym, że „jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w paragrafie 1 ze złośliwości lub swawoli, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”. To sugeruje, że w drugim przypadku kara może być wyższa.

Jako źródło potencjalnej kary prawnicy wskazują jeszcze jeden przepis z Kodeksu wykroczeń – art. 140, w którym czytamy: „Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.