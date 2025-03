Tłumaczenie wyroku organ główny będzie musiał dostarczyć MSZ w ciągu dwóch miesięcy. Nie obejmie to jednak wyroków w sprawach powtarzających się. Z kolei w ciągu trzech miesięcy, również do MSZ, organ główny będzie musiał złożyć plan działań w celu wykonania tego wyroku. Ma on zawierać, oprócz informacji o podjętych środkach albo o zasadności ich niepodejmowania, także analizę prawa i praktyki w zakresie objętym orzeczeniem, propozycję zmian legislacyjnych, jeśli są potrzebne, a także informacje o upowszechnieniu wyroku i ewentualnych szkoleniach. Plan musi też wskazywać, jakie organy mają podjąć działania w jakim terminie. Jeśli kwestia dotyczy naruszeń historycznych, tj. takich, w których prawo czy praktyka zostały już zmienione, zamiast planu działania wystarczy raport z już podjętych kroków (w tym samym terminie). Z kolei odpowiednie prace legislacyjne trzeba będzie zainicjować w ciągu 12 miesięcy.

– Do tej pory wykonywanie wyroków ETPC nie było tak oczywiste, jeszcze w lipcu zeszłego roku kilkadziesiąt z nich było niewykonanych. Widać więc, że problem istnieje, mimo obowiązku wykonywania orzeczeń. Projekt ma to ułatwić. Istotne jest powołanie zespołu, który ma wspierać wykonywanie tych orzeczeń. Określono też środki prowadzące do ich wykonania. Bo czasem wiążą się one nie tyle ze zmianą prawa, co praktyki działania organów władzy albo z edukacją – zaznacza Antonina Dębska.

Eksperci i samorządy popierają projekt ustawy o wyrokach ETPC. Pełnomocników cieszy doprecyzowanie kwestii wypłacania zadośćuczynień

– Potrzebujemy takiego projektu i systemowych rozwiązań w zakresie wykonywania orzecznictwa ETPC. A szerzej – w ogóle rekomendacji ze strony organów międzynarodowych, takich jak Komitet Praw Człowieka ONZ albo Komitet ds. Zapobiegania Torturom. Co jakiś czas pojawiają raporty tych podmiotów ws. Polski, ale nic się nie dzieje z ich zaleceniami. Systemowe rozwiązania mogłyby usprawnić ich wdrażanie i wymuszać stałą aktywność władzy publicznej w tej sprawie. Bo dziś działa to słabo, mamy orzeczenia strasburskie, jak choćby Burża p. Polsce (dotyczący przewlekłości tymczasowego aresztowania), które do dziś są niewykonywane – podkreśla Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.



– Wykonywanie orzeczeń ETPC to jeden z problemów, na który wskazywaliśmy od wielu lat – mówi z kolei prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik. – Wypracowaliśmy też propozycje konkretnych założeń. Będziemy brać czynny udział w pracach nad projektem i dążyć do wypracowania rozwiązań zgodnych ze standardami międzynarodowymi i konwencyjnymi oraz mając na względzie ochronę naszych obywateli. Przez ostatnie lata wykonywanie wyroków ETPC, w szczególności np. dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, nie odbywało się zgodnie z tymi standardami. Projekt powinien zapewniać gwarancje w aspekcie generalnym i systemowym, gdy wymaga to zmian w działaniu organów publicznych albo zmian prawnych – dodaje.