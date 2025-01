Unijne dyrektywy wdrażane nadmiarowo. Rygory większe niż chce UE

Dlaczego nadmiernie rygorystyczne wdrażanie prawa unijnego jest szkodliwe?

Prof. Artur Nowak-Far z SGH wskazuje, że choć samych rozbieżności we wdrażaniu prawa unijnego nie da się uniknąć, to nie zawsze są one jednak negatywnym zjawiskiem. Niekiedy podniesienie minimalnego standardu z dyrektywy wynika bowiem z potrzeb lub polityki państwa, co jest dozwolone.

- Najgorszy „gold-plating” ma jednak miejsce wówczas, gdy dyrektywa określa także maksymalny standard regulacji, a państwo wychodzi poza niego, powodując dodatkowe obciążenia po stronie administracji, jak i adresatów norm. A tak nie powinno być - tłumaczy ekspert od prawa europejskiego. – Bo każdy akt unijny ma swoją ocenę skutków regulacji, gdzie są policzone koszty danej zmiany. A na poziomie krajowym nikt już tego nie liczy, bo przecież policzono w OSR dyrektywy. Tylko, że jeśli w państwie przyjmie się bardziej restrykcyjną regulacje, to nagle te unijne wyliczenia stają się nieaktualne – dodaje.

Czytaj więcej Administracja rządowa Brak spójności we wdrażaniu DGA i AI Act. Jednak ministerstwo uspokaja Resort cyfryzacji przygotowuje obecnie projekty wdrażające unijne rozwiązania dotyczące zarządzania danymi i sztucznej inteligencji. Choć regulacje dotyczą zbliżonej materii, da się zauważyć między nimi znaczące różnice – np. co do właściwego sądu odwoławczego od decyzji organu.

Natomiast Radosław Płonka, ekspert Business Center Club ds. gospodarczych, wskazuje że zjawisko dodawania przez posłów różnych „wrzutek” które ich zdaniem mają coś doprecyzować czy uszczegółowić, jest dość powszechne – i niepokojące.

- Bo wielokrotnie dokładają one obowiązki ponad to, co wynika z dyrektyw unijnych. Jako BCC w Radzie Dialogu Społecznego zwracamy na to uwagę, ale często prawodawcy są na to głusi – zauważa. – Nieraz pracownicy biura legislacyjnego zwracają na to uwagę, ale posłowie wskazują, czytając dosłownie dyrektywę, że „trzeba dostosować ją do polskiej specyfiki”. Mimo, że jednocześnie politycy deklarują, że wprowadzają tylko to, co czego wymaga od nas Unia – dodaje ekspert BCC.

Implementacja prawa UE jest więc zatem uzasadnieniem dla zmian, które bez tego może nie zostałyby uchwalone.