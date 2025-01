– Przepisy Kodeksu wyborczego mówią w jakich przypadkach partia jest pozbawiana subwencji tj. sytuacja, gdy dochodzi do odrzucenia sprawozdania przez PKW. Jeśli dochodzi do jego przyjęcia, a taka jest treść tej uchwały, to wówczas nie ma podstaw do nieprzekazania tych środków – mówił w poniedziałek RPO w Telewizji Polsat. Zaznaczył jednocześnie, że członkowie PKW działali w sytuacji dramatycznego kryzysu w polskiej władzy sądowniczej.

Marcin Wiącek, RPO: nie ma możliwości nieprzekazania subwencji PiS

RPO stwierdził, że postanowienie komisji zamyka dyskusję na ten temat na poziomie prawniczym. – Uchwałę odczytuję w taki sposób, że mimo zastrzeżeń dotyczących sędziów SN powołanych od 2018 r. PKW uznała, że nie jest jej rolą rozstrzyganie, tylko jest to rolą ustawodawcy, parlamentu. Wydaje mi się, że daje to szansę na uspokojenie sytuacji – mówił.

– Nieuznawanie orzeczeń, czy nieuznawanie istnienia Izby Kontroli Nadzwyczajnej, czy twierdzenie, że Izba wydaje rozstrzygnięcia, które nie wywołują skutku prawnego mogłoby doprowadzić do ogromnego kryzysu – podkreślał M. Wiącek.

Rzecznik po raz kolejny mówił o kryzysie sądownictwa w Polsce:

– Polska władza sądownicza jest w sytuacji niezwykle trudnej. Wyroki trybunałów europejskich, które krytycznie odnoszą się do zasad powoływania sędziów od 2018 roku nie są wykonane i powinny być niezwłocznie wykonane przez parlament – zaznaczył Rzecznik.