Gałęzie z drzewa sąsiada wiszą nad płotem? Dowiedz się, czy możesz je wyciąć

Gałęzie wiszące nad płotem pochodzące z drzewa sąsiada mogą być przyczyną różnych niedogodności i problemów związanych z użytkowaniem działki. Mogą np. zacieniać ogród, a tym samym utrudniać uprawy. Niektórym przeszkadzają również opadające owoce oraz liście. Czy wobec tego mamy prawo samodzielnie obciąć zwisające gałęzie?

Czy można obciąć gałęzie z drzewa sąsiada? Co mówią przepisy?

Osoby, które nie chcą na swojej działce gałęzi z pobliskiego drzewa, nie są uzależnione od dobrej woli sąsiada. W tym przypadku zastosowanie znajdą uregulowania zawarte w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 150 [Korzenie, gałęzie, owoce]:

Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Oznacza to, że w pierwszej kolejności powinniśmy udać się do sąsiada, poinformować go o zamiarze wycięcia gałęzi, które przechodzą na naszą działkę oraz wyznaczyć mu termin na wykonanie prac. Jeśli relacje sąsiedzkie nie należą do najlepszych, warto wysłać informację drogą pocztową (list polecony z poświadczeniem odbioru). Dzięki temu unikniemy zarzutu, że nie daliśmy znać o wycince. Jeśli sąsiad nie wytnie gałęzi w wyznaczonym terminie, można samemu je obciąć. Nie potrzebujemy na to jego zgody ani nie musimy kierować sprawy do sądu.