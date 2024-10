Sam przelew to za mało, żeby odzyskać pożyczone pieniądze

Umowy pożyczki nie było

Sąd Najwyższy w osobie sędziego Pawła Grzegorczyka nie zmienił werdyktu niższych instancji, wskazując, że skarga kasacyjna stanowi jedynie polemikę z ustalonymi przez niższe instancje dowodami. Poza tym SN wypowiadał się już w kwestii znaczenia dowodowego potwierdzenia przelewu w sprawie o zwrot pożyczki.

– W pojedynczych sprawach sądy interpretowały tytuł przelewu jako oświadczenie woli osoby, która go zleciła, ale dominuje stanowisko, że potwierdzenie przelewu bankowego uprawdopodabnia istnienie umowy pożyczki, ale tego nie dowodzi. Do zawarcia umowy potrzeba czynności dwóch stron, a więc także pożyczkobiorcy. Pamiętać należy zatem, by – przed zleceniem przelewu – zawrzeć umowę pożyczki w formie dokumentowej. W przeciwnym razie mogą powstać trudności w dochodzeniu zwrotu wypłaconych kwot – komentuje orzeczenie dr Adam Puchalski, radca prawny, kancelaria Rymarz Zdort Maruta.

Sygnatura akt: I CSK 1787/23