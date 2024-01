Jak wskazuje, co prawda ma na to czas do 7 czerwca 2026 r., ale przepisy krajowe w tym zakresie również wymagają szerokich konsultacji.

- Kolejne regulacje do wdrożenia to te dotyczące sygnalistów. Tutaj akurat czas nas goni bowiem już dawno powinniśmy takie gwarancje wdrożyć – dodaje.

Ubezpieczenia

Z kolei Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan, wskazuje na potrzebę modyfikacji przepisów o wypłacie wynagrodzenia za czas przebywania na L 4. Takie zapowiedzi padły zresztą z ust obecnych rządzących. Chodzi o wynagrodzenie chorobowe, które płacą wszyscy pracodawcy.

- Jeżeli koszty wprowadzania takiego rozwiązania dla wszystkich podmiotów byłyby zbyt duże, warto ograniczyć je do najmniejszych firm, ewentualnie do kobiet w ciąży, ze względu na fakt, iż są one mocniej narażone na dyskryminację na rynku pracy – wskazuje.

Podkreśla też konieczność zmian w składce zdrowotnej, o której wspominali też rządzący.