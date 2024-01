Jakie zmiany w prawie w 2024 r.? Wyższe wynagrodzenia i zakaz sprzedaży energetyków

Wraz z 1 stycznia pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością mogą złożyć wniosek o świadczenie wspierające. Pomoc ta jest skierowana bezpośrednio dla tych osób, a nie ich opiekunów i to one będą decydować na co przeznaczą otrzymane środki. Dodatek przysługuje przysługuje bez względu na dochody. Prawo do niego uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Nowy rok na drogach

Zmiany w prawie nie ominęły również kierowców. Główną zmianą jest wycofanie ze stacji paliw „E5”, które zostanie zastąpione paliwem E10. Jest to benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów. Nowe samochody w większości są dostosowane do nowej benzymy, w dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa powinna znajdować się taka informacja. W przypadku starszych modeli konieczna będzie weryfikacja, pomóc ma przy tym wyszukiwarka przygotowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dostępna pod adresem e10.klimat.gov.pl.

Od 14 marca 2024 roku nietrzeźwi kierowcy będą mogli stracić pojazd. Konfiskata będzie dotyczyć tylko własności sprawcy wypadku. W przypadku współwłasności lub pojazdu, który nie należy do sprawcy, sąd orzecze przepadek równowartości pojazdu którego wartość przyjęta jest przez kwotę określoną w polisie ubezpieczeniowej, a w razie jej braku średnią wartość rynkową pojazdu. Konfiskata lub jej odpowiednik może być stosowany wobec nietrzeźwych sprawców wypadków lub katastrof, którzy mieli we krwi poniżej jednego lub więcej promili alkoholu we krwi.