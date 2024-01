Przedsiębiorcy muszą dostosować się do kolejnej puli rygorów wynikających z wdrożenia unijnej dyrektywy SUP (Single Use Plastic), mającej na celu ograniczenie ilości plastikowych jednorazówek w obrocie. Część znowelizowanych przepisów weszło w życie 24 maja, zakazując produkcji m.in. plastikowych sztućców i słomek, a od początku 2024 r. implementująca dyrektywę nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw z 14 kwietnia 2023 r. nakłada nowe wymogi na biznes.

Reklama

Odczują je konsumenci, ponieważ kupując napój lub żywność w opakowaniu jednorazowym z tworzywa sztucznego w restauracji, kawiarni, food trucku, cukierni, cateringu lub w sklepie, konsument będący użytkownikiem końcowym (czyli nie odsprzedającym dalej tego towaru) będzie musiał uiścić dodatkową opłatę.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska z 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami (DzU z 2023 r., poz. 2679; ono również weszło w życie 1 stycznia 2024 r.) za kubek na napoje przedsiębiorca doliczy do paragonu 20 gr, a za pojemnik lub pudełko na żywność, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia 25 gr. Opłata ta zasili budżet państwa.

Krzysztof Baczyński, szef zarządu Związku Pracodawców Producentów Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK uważa, że najbliższy rok pokaże, czy kwoty te są odpowiednie, aby ograniczyć ilość stosowanego plastiku. Gdy kilka tat temu wprowadzono opłaty za worki foliowe, także były w takiej wysokości, ale przez ten czas 20 gr zmieniło swoją wartość dla konsumenta.

Przedsiębiorczy czekają na wytyczne

Krzysztof Baczyński podkreśla też, że przedsiębiorcy zostali pozostawieni sami sobie w kwestii sklasyfikowania opakowań. Pomimo upływu kilku miesięcy od wejścia w życie części przepisów ustawy, Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie wydało żadnego przewodnika czy wiążących wytycznych doprecyzowujących, które produkty podlegają ograniczeniom wynikającym z wdrożenia dyrektywy SUP.