Sejm odrzucił wniosek sędziego Igora Tulei. W tle sprawa Pegasusa

Sejm odrzucił wniosek o uchylenie immunitetu posłance PiS Annie Paluch, oskarżanej przez warszawskiego sędziego Igora Tuleyę o pomówienie. Chodziło o twierdzenia posłanki o rzekomym seryjnym klepaniu przez sędziego zgody na użycie Pegasusa.

Publikacja: 24.01.2026 12:48

Sędzia Igor Tuleya

Sędzia Igor Tuleya

Foto: PAP/CTK

Mateusz Adamski

Sprawa dotyczy wypowiedzi posłanki Anny Paluch podczas sejmowej komisji w grudniu 2024 r. – Minister sprawiedliwości profesor Bodnar, stwierdził że nie zna przypadku stosowania Pegasusa poza kontrolą sądu. To jakim prawem próbujecie politycznie stosować kontrolę? Jak wasz ukochany sędzia Tuleya klepał to seryjnie. Nie czytając akt. To do niego miejcie pretensje, a nie do służb, które to stosowały. No przecież zdrowy rozum niechże wreszcie tutaj zagości – mówiła Paluch.

Warszawski sędzia Igor Tuleya uznał, że tymi słowami posłanka mogła go poniżyć w oczach opinii publicznej, naruszyć dobre imię oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego przy wykonywaniu zawodu sędziego. 

„Jest to bardzo prawdopodobne, że wydałem zgodę na użycie Pegasusa”

Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie posłance immunitetu, który pozwoliłby sędziemu na wytoczenie prywatnego aktu oskarżenia. Podczas dyskusji nad tym wnioskiem Anna Paluch argumentowała, że sędzia Tuleya sam w swoich wypowiedziach dla mediów przyznawał, że sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie, którzy odpowiedzialni są za zgody na kontrole operacyjne, są przytłoczeni liczbą tych spraw i często wydają je bez należytego zapoznania się z aktami.

Chodzi o wywiad, jakiego sędzia Tuleya udzielił „Rzeczpospolitej” w lutym 2024 r. Na pytanie, czy wśród wydanych przez niego licznych zgód na użycie inwigilacji była zgoda na użycie Pegasusa, odpowiedział:

– Sądzę, że i takie sprawy rozstrzygałem. Jest to bardzo prawdopodobne, że wydałem zgodę na użycie Pegasusa, nie mając świadomości, jaki system będzie wykorzystywany przez służby.

Zapytany, jak się z tym czuje, odparł, że czuje się wykorzystany. Z kolei na pytanie, czy sędziowie, rozstrzygając o zastosowaniu kontroli operacyjnej, wiedzą dokładnie, jakie środki inwigilacji zostaną zastosowane, Tuleya odpowiedział:

– Nie mamy takiej wiedzy. A bierze się to z tego, że sędziowie nie znają się na technicznych aspektach kontroli operacyjnej, na urządzeniach czy sposobach prowadzenia działań, które ciągle się zmieniają. I sądzę, że powinno się to zmienić.

Sędzia Igor Tuleya: Na pewno tego nie odpuszczę

W piątek za uchyleniem immunitetu posłanki głosowało dwóch posłów, przeciw było aż 424, a czterech wstrzymało się od głosu. – To głosowanie sejmowe jest zakreśleniem jakiejś wolności słowa. Proces karny w takiej sytuacji nie będzie mógł się odbyć, ale jest jeszcze droga postępowania cywilnego – powiedział sędzia Igor Tuleya w rozmowie z „Faktem”. – Na pewno tego nie odpuszczę i będzie pozew cywilny – dodał.

Źródło: rp.pl

Osoby Sędziowie Prawo Karne Igor Tuleya
