Sprawa dotyczy wypowiedzi posłanki Paluch podczas sejmowej komisji w grudniu 2024 r.

– Minister sprawiedliwości profesor Bodnar, stwierdził, że nie zna przypadku stosowania Pegasusa poza kontrolą sądu. To jakim prawem próbujecie politycznie stosować kontrolę? Jak wasz ukochany sędzia Tuleya klepał to seryjnie. Nie czytając akt. To do niego miejcie pretensje, a nie do służb, które to stosowały. No przecież zdrowy rozum niechże wreszcie tutaj zagości – mówiła w Sejmie Paluch.

Pegasus. Kolejny pozew sędziego Igora Tuleyi: chce przeprosin od posłanki PiS

Według sędziego Tuleyi tą wypowiedzią posłanka naruszyła jego dobra osobiste i uderzyła w jego dobre imię. W rezultacie w środę sędzia skierował przeciwko niej pozew o ochronę dóbr osobistych, w którym domaga się przeprosin w mediach społecznościowych i na portalu „Rzeczpospolitej” oraz wpłaty 1 tys. zł na fundację WOŚP.

– To kolejny pozew złożony przez nas w imieniu pana sędziego Igora Tuleyi. Jesteśmy zdumieni, że z uporem godnym lepszej sprawy osoby piastujące ważne funkcje publiczne powtarzają nieprawdziwe informacje o jego służbie sędziowskiej. W przestrzeni publicznej już dawno pojawiło się dostatecznie dużo danych, by każdy mógł zorientować się, że sędzia Igor Tuleya nigdy nie zgodził się na stosowanie przez służby systemu Pegasus – mówią pełnomocnicy sędziego, adwokaci dr Michał Zacharski i dr Kamil Rudol.