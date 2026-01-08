Reklama
Nauczycielka wyrzuciła krzyż do kosza na śmieci. Minister sprawiedliwości odniósł się do sprawy

Sprawę nauczycielki, która miała wyrzucić do kosza zdjęty ze ściany krzyż, skomentował minister Waldemar Żurek. Wobec kobiety toczy się postępowanie dyscyplinarne, a sprawa trafiła do prokuratury.

Publikacja: 08.01.2026 12:06

Nauczycielka wyrzuciła krzyż do kosza na śmieci. Minister sprawiedliwości odniósł się do sprawy

Warszawa, 07.01.2026. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (C) przed posiedzeniem rządu w KPRM

Foto: Marcin Obara/PAP

Jan Skoumal

„Trzeba szanować polską tradycję, trzeba szanować uczucia religijne” – stwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, zapytany o zdarzenie, do jakiego miało dojść w szkole podstawowej w Kielnie (woj. pomorskie). Chodzi o nauczycielkę, która miała zdjąć ze ściany krzyż i wyrzucić go do kosza na śmieci w trakcie lekcji. O incydent minister Żurek pytany był w kontekście trwających prac nad likwidacją kodeksowej kary pozbawienia wolności dla osób, dopuszczających się obrazy uczuć religijnych.

Grupa osób stanęła przed ołtarzem z transparentami o treściach związanych z prawem do aborcji; msza
Prawo karne
Bez kary więzienia za obrazę uczuć religijnych? Projekt ustawy

Krzyż w Kielnie wyrzucony do kosza. MEN: postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycielki

W szkole podstawowej w Kielnie (woj. pomorskie, pow. wejherowski), podczas lekcji języka angielskiego 15 grudnia 2025 r. nauczycielka miała zażądać od uczniów, by zdjęli oni krzyż wiszący na ścianie sali lekcyjnej. Po tym, jak uczniowie odmówili, kobieta miała samodzielnie zdjąć krzyż ze ściany i wyrzucić go do kosza na śmieci.

Jak informował wójt gminy, w której położona jest wieś, złożył on w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie. Ponadto w stosunku do nauczycielki toczy się już postępowanie dyscyplinarne, o czym w czwartek podczas rozmowy w TVN24 poinformowała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.

Zdjęcie krzyża ze ściany w szkole. Waldemar Żurek komentuje

Do sprawy odniósł się także minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Stwierdził on w rozmowie w Polsat News, że prokuratura zajęła się sprawą.

Ewa Szadkowska: Panie ministrze, a co z art. 212 Kodeksu karnego?
Opinie Prawne
Ewa Szadkowska: Panie ministrze, a co z art. 212 Kodeksu karnego?

– Bardzo dobrze, że prokuratura zajęła się tą sprawą. Nie znam faktów. Lubię się wypowiadać wtedy, kiedy znam te fakty, więc zawsze mówię, chciałbym mieć dowody przed sobą, żebym mógł to komentować – zaznaczył minister.

Koniec z karą pozbawienia wolności za obrazę uczuć religijnych?

Pytanie padło w kontekście przygotowywanej przez resort sprawiedliwości nowelizacji Kodeksu karnego, zakładającej likwidację kary pozbawienia wolności w przypadku dopuszczenia się obrazy uczuć religijnych. O projekcie tym pisaliśmy już na łamach rp.pl. Planowana zmiana dotyczy art. 196 Kodeksu karnego – wykreślenia z jego treści możliwości orzekania kary pozbawienia wolności. 

Co mówią przepisy?
Art. 196. [Obraza uczuć religijnych]

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Propozycja ministerstwa sprawiedliwości dotyczy usunięcia ostatniej ze wskazanych w przepisie kar. Obecny kształt przepisu zdaniem ministra Żurka – także w przypadku nauczycielki wyrzucającej krzyż do kosza na śmieci – może prowadzić do zbyt daleko idących konsekwencji. 

– Jeżeli coś takiego miało miejsce, to właśnie ten przepis zadziała w praktyce – mówił szef MS, odnosząc się do dotychczasowego brzmienia art. 196 k.k. – Jeżeli ta pani zostanie skazana, nie musi dostawać kary pozbawienia wolności, ale będzie osobą odnotowaną w rejestrze, zapłaci grzywnę. Ona nie znajdzie już miejsca pracy w wielu instytucjach publicznych, jeżeli rzeczywiście doszło do takiej sytuacji – ocenił minister.

Jak zaznaczył Żurek, jego zdaniem jeśli rodzice i uczniowie chcą i godzą się na to, by w sali lekcyjnej wisiał krzyż, to wartości te oraz sam krzyż należy uszanować. 

– Uważam, że trzeba szanować polską tradycję, trzeba szanować uczucia religijne, trzeba bronić takie osoby, ale to nie musi być zagrożenie karą pozbawienia wolności – stwierdził minister.

Źródło: rp.pl

Osoby Waldemar Żurek szkoła religia
