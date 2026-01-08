„Trzeba szanować polską tradycję, trzeba szanować uczucia religijne” – stwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, zapytany o zdarzenie, do jakiego miało dojść w szkole podstawowej w Kielnie (woj. pomorskie). Chodzi o nauczycielkę, która miała zdjąć ze ściany krzyż i wyrzucić go do kosza na śmieci w trakcie lekcji. O incydent minister Żurek pytany był w kontekście trwających prac nad likwidacją kodeksowej kary pozbawienia wolności dla osób, dopuszczających się obrazy uczuć religijnych.

Krzyż w Kielnie wyrzucony do kosza. MEN: postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycielki

W szkole podstawowej w Kielnie (woj. pomorskie, pow. wejherowski), podczas lekcji języka angielskiego 15 grudnia 2025 r. nauczycielka miała zażądać od uczniów, by zdjęli oni krzyż wiszący na ścianie sali lekcyjnej. Po tym, jak uczniowie odmówili, kobieta miała samodzielnie zdjąć krzyż ze ściany i wyrzucić go do kosza na śmieci.

Jak informował wójt gminy, w której położona jest wieś, złożył on w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie. Ponadto w stosunku do nauczycielki toczy się już postępowanie dyscyplinarne, o czym w czwartek podczas rozmowy w TVN24 poinformowała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.

Zdjęcie krzyża ze ściany w szkole. Waldemar Żurek komentuje

Do sprawy odniósł się także minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Stwierdził on w rozmowie w Polsat News, że prokuratura zajęła się sprawą.