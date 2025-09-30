Sąd uznał, że 50-letni Krzysztof Z., były pracownik Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście, doprowadził Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W jaki sposób?

Nieuczciwy pracownik sądu wpadł przez kuriera

Mężczyzna był zatrudniony w wydziale gospodarczym. W okresie od czerwca 2015 r. do września 2019 r. kupował za pieniądze sądu, ale na cele prywatne m.in. sprzęt AGD. Proceder wyszedł na jaw przypadkiem, gdy do wydziału administracyjnego zadzwonił kurier z pytaniem, pod które wejście ma podjechać z dostawą sprzętu AGD. Pracownica, która odebrała telefon, zaczęła dopytywać, przy którym wejściu kurier stoi. Wówczas okazało się, że jest pod domem Krzysztofa Z.

Były pracownik sądu musi zwrócić sądowi 437 tys. złotych

W akcie oskarżenia z lipca br. mężczyźnie zarzucono wydanie 480 tys. zł z sądowych pieniędzy. Jednak na pierwszej rozprawie prokuratura obniżyła tę kwotę do 440 tys. zł.

Oskarżony złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Prokuratura oraz przedstawiciele pokrzywdzonego sądu na to przystali.