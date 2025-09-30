Aktualizacja: 30.09.2025 22:13 Publikacja: 30.09.2025 22:04
1026 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2025 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
1025 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2025 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Polonijnej
1024 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2025 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego dla wzmocnienia Sił Zbrojnych Królestwa Danii
Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Beata Najjar złożyła doniesienie do prokuratury w sprawie Bogdana Święczkowsk...
Zakaz trzymania psów na łańcuchach i wymogi minimalnej wielkości kojców - to założenia przyjętej przez Sejm tzw....
Inspektor pracy będzie mógł przekształcać kontrakty cywilnoprawne w umowy o pracę. Jeśli nie będzie w stanie ust...
Tegoroczne egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze zakończyły się podobnymi wynikami jak rok temu. Poziom zdawal...
Wtargnięcie dronów do Polski sprawiło, że ożyły pytania o scenariusze wydarzeń na wypadek rosyjskiej agresji. Do...
