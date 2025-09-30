Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Dziennik Ustaw z 30 września 2025 r. (poz. 1309-1326)

Publikacja: 30.09.2025 22:06

dział prawa

1326 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2025 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową 

1325 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych 

1324 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy 

1323 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierzeja Sarbska (PLH220018)  

1322 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 25 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej  

Reklama
Reklama

1321 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 września 2025 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie wyposażenia pojazdów kolejowych z napędem lub z kabiną sterowniczą w system ERTMS w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027  

1320 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2025 r. w sprawie Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego  

1319 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego 

1318 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 16 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  

1317 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027  

1316 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu  

Reklama
Reklama

1315 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027 

1314 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie  

1313 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 24 września 2025 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych 

1312 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej  

1311 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 6 września 2025 r. w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe i ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  

1310 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina” 

Reklama
Reklama

1309 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 25 września 2025 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów oraz ubiegania się o uprawnienie do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Akty Prawne Dzu

1326 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2025 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową 

1325 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych 

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski
Sądy i trybunały
Prezes warszawskiego sądu zawiadamia prokuraturę ws. Bogdana Święczkowskiego
Sejm spuścił psy z łańcuchów – i to dosłownie. Ustawa łańcuchowa przyjęta
Prawo w Polsce
Sejm spuścił psy z łańcuchów – i to dosłownie. Ustawa łańcuchowa przyjęta
Przekształcanie zleceń w etaty może uderzyć też w pracowników. Chodzi o pensje
Praca, Emerytury i renty
Przekształcanie zleceń w etaty może uderzyć też w pracowników. Chodzi o pensje
W 2024 r. egzamin na aplikację adwokacką zdało 74,2 proc. przystępujących. W tym roku wynik ten jest
Aplikacje i egzaminy
Znamy wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze. Gdzie kandydatom poszło najlepiej?
W razie mobilizacji jako pierwsi do służby wojskowej trafią zapewne żołnierze rezerwy
Prawo w Polsce
Kto w razie wojny może w pierwszej kolejności trafić do wojska?
Reklama
Reklama
e-Wydanie