Dziennik Ustaw z 30 września 2025 r. (poz. 1309-1326)

1326 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2025 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową
1325 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych
1324 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy
1323 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierzeja Sarbska (PLH220018)
1322 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 25 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej
1321 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 września 2025 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie wyposażenia pojazdów kolejowych z napędem lub z kabiną sterowniczą w system ERTMS w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027
1320 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2025 r. w sprawie Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego
1319 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego
1318 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 16 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
1317 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027
1316 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu
1315 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027
1314 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie
1313 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 24 września 2025 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych
1312 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
1311 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 6 września 2025 r. w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe i ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
1310 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina”
1309 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 25 września 2025 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów oraz ubiegania się o uprawnienie do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju
