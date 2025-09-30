Z tego artykułu się dowiesz: Jaka litera rozpoczyna występy uczestników Konkursu Chopinowskiego i jakie zmiany w regulaminie wprowadzono?

Jakie są nowe wymagania programowe w poszczególnych etapach Konkursu Chopinowskiego?

Jakie inicjatywy przygotowano dla kibiców i miłośników muzyki Fryderyka Chopina w całej Polsce?

Jakie stanowisko zajmuje przewodniczący jury Garrick Ohlsson i jakie jest jego przesłanie dla uczestników Konkursu?

Ile zgłoszeń napłynęło do tegorocznej edycji i jak przebiega selekcja uczestników Konkursu?

W roli tzw. sierotki, która z maszyny losującej wyciągnęła najważniejszą w tym dniu literę, wystąpiła ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Marta Cienkowska. Wprawdzie przedstawiciel Totalizatora Sportowego, który użyczył na ten akt odpowiedniego sprzętu, zaznaczył, że ta maszyna nie jest używana na co dzień, a ma wartość historyczną, ale może dlatego w zamkowej Sali Balowej prezentowała się godnie.

Reklama Reklama

Przedstawiciel Chin Ziye Tao zagra pierwszy

Z wyniku losowania wynika, że przesłuchania rozpocznie pianista o nazwisku zaczynającym się na literę T. Jest to 20-letni przedstawiciel Chin Ziye Tao. Nie wiadomo, czy jest z powodu zaszczytu, jaki go spotkał, szczęśliwy. Na konkursach pianiści z reguły nie lubią grać jako pierwsi, co więcej, niezbyt im też odpowiada godzina występu – 10 rano. Organizatorzy postanowili więc dokonać w tym roku ważnej zmiany w regulaminie: po wylosowaniu litery rozpoczynającej I etap, w drugim jako pierwsi wystąpią uczestnicy, których nazwiska zaczynają się na literę oddaloną o 6 od wylosowanej.

Koncert z orkiestrą i Polonez-fantazja

Ciekawe są zmiany w programie każdego etapu. I tak na przykład obowiązkowego walca trzeba będzie zagrać już na początku rywalizacji. – Chodzi o to, by już w tym wstępnym etapie można było zorientować się, czy pianista czuje tę specyficzną lekkość muzyki Chopina – uważa Artur Szklener, dyrektor NIFC i Konkursu Chopinowskiego.