Aktualizacja: 11.09.2025 16:00 Publikacja: 10.09.2025 16:52
Przed kręceniem zdjęć aktor wyjechał do Francji, gdzie przez 3,5 miesiąca uczył się utworów Chopina, które później miał wykonać przed kamerą. - To była najcięższa część przygotowań (…). Ćwiczyłem po sześć godzin dziennie, nabawiłem się stanów zapalnych rąk, szyi i pleców. To była bardzo wymagająca praca – wspominał.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Przed kręceniem zdjęć aktor wyjechał do Francji, gdzie przez 3,5 miesiąca uczył się utworów Chopina, które później miał wykonać przed kamerą. - To była najcięższa część przygotowań (…). Ćwiczyłem po sześć godzin dziennie, nabawiłem się stanów zapalnych rąk, szyi i pleców. To była bardzo wymagająca praca – wspominał.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas