Prezes Trybunału Konstytucyjnego straszy policję

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował pismo do Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia, zwracając się o zapewnienie przestrzegania porządku prawnego.

Publikacja: 25.09.2025 11:29

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski

Foto: PAP/Rafał Guz

Dorota Gajos-Kaniewska

Jak czytamy na stronie Trybunału, prezes TK wskazał w piśmie, że „ewentualne wykonanie przez funkcjonariuszy Policji bezprawnego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa może rodzić odpowiedzialność prawną, w tym także karną”.

Chodzi o decyzję  Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 września. Sąd uwzględnił wniosek komisji  i zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry, na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Posiedzenie komisji zaplanowane jest na najbliższy poniedziałek, 29 września. 

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Sąd wydał zgodę. Zbigniew Ziobro trafi przymusowo przed komisję

Jak przekazała rzeczniczka prasowa ds. karnych  Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek,  Sąd uznał, że zachodzą przesłanki do wydania takiego postanowienia, tj.  uporczywe niestawiennictwo, uporczywe uchylanie się od złożenia zeznań. 

Prezes TK uważa, że postanowienie sądu stoi w rażącej sprzeczności z ostatecznym i niezaskarżalnym postanowieniem tymczasowym Trybunału Konstytucyjnego z 8 sierpnia 2025 r. i jest bezprawne.  Przypomina, że TK nakazał, w ramach zabezpieczenia, wstrzymanie działań wobec byłego ministra sprawiedliwości do czasu wykonania wyroku Trybunału z 10 września 2024 r., zgodnie z którym uchwała Sejmu o powołaniu tzw. komisji ds. Pegasusa jest niezgodna z Konstytucją. „Dopiero ewentualne powołanie komisji w sposób zgodny z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym pozwoliłoby na dokonywanie przez nią faktycznych i prawnych czynności, w tym wzywanie świadków” - podkreśla Święczkowski.

Przypomnijmy, że Sąd Okręgowy w Warszawie nie podzielił stanowiska TK, wskazując, że Trybunał nie ma kompetencji do ingerowania w decyzje sądów powszechnych i nie stanowi „supersądu”. 

Zbigniew Ziobro
Polityka
Sejm zgodził się na przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na komisję ds. Pegasusa

Czytaj dalej. Subskrybuj
