Aktualizacja: 25.09.2025 13:15 Publikacja: 25.09.2025 11:29
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski
Foto: PAP/Rafał Guz
Jak czytamy na stronie Trybunału, prezes TK wskazał w piśmie, że „ewentualne wykonanie przez funkcjonariuszy Policji bezprawnego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa może rodzić odpowiedzialność prawną, w tym także karną”.
Chodzi o decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 września. Sąd uwzględnił wniosek komisji i zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry, na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Posiedzenie komisji zaplanowane jest na najbliższy poniedziałek, 29 września.
Czytaj więcej
Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się we wtorek na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego m...
Jak przekazała rzeczniczka prasowa ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek, Sąd uznał, że zachodzą przesłanki do wydania takiego postanowienia, tj. uporczywe niestawiennictwo, uporczywe uchylanie się od złożenia zeznań.
Prezes TK uważa, że postanowienie sądu stoi w rażącej sprzeczności z ostatecznym i niezaskarżalnym postanowieniem tymczasowym Trybunału Konstytucyjnego z 8 sierpnia 2025 r. i jest bezprawne. Przypomina, że TK nakazał, w ramach zabezpieczenia, wstrzymanie działań wobec byłego ministra sprawiedliwości do czasu wykonania wyroku Trybunału z 10 września 2024 r., zgodnie z którym uchwała Sejmu o powołaniu tzw. komisji ds. Pegasusa jest niezgodna z Konstytucją. „Dopiero ewentualne powołanie komisji w sposób zgodny z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym pozwoliłoby na dokonywanie przez nią faktycznych i prawnych czynności, w tym wzywanie świadków” - podkreśla Święczkowski.
Przypomnijmy, że Sąd Okręgowy w Warszawie nie podzielił stanowiska TK, wskazując, że Trybunał nie ma kompetencji do ingerowania w decyzje sądów powszechnych i nie stanowi „supersądu”.
Czytaj więcej
Sejm zgodził się na zatrzymanie byłego ministra sprawiedliwości i prokuratura generalnego Zbignie...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak czytamy na stronie Trybunału, prezes TK wskazał w piśmie, że „ewentualne wykonanie przez funkcjonariuszy Policji bezprawnego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa może rodzić odpowiedzialność prawną, w tym także karną”.
Chodzi o decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 września. Sąd uwzględnił wniosek komisji i zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry, na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Posiedzenie komisji zaplanowane jest na najbliższy poniedziałek, 29 września.
Postępowanie Trybunału Stanu w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej przebiegło zgodnie z prawem, choć zabrak...
Sprawa immunitetowa Małgorzaty Manowskiej w Trybunale Stanu nie jest formalnie zamknięta. Prokuratura nie może b...
Do aplikacji mObywatel wprowadzono właśnie udogodnienie dla osób, które muszą dołączyć zdjęcie do wniosku o wyda...
Do połowy przyszłego roku rząd chce przygotować obszerne projekty trzech ustaw dotyczących mieszkalnictwa. Mają...
Wtargnięcie dronów do Polski sprawiło, że ożyły pytania o scenariusze wydarzeń na wypadek rosyjskiej agresji. Do...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas