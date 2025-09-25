Jak czytamy na stronie Trybunału, prezes TK wskazał w piśmie, że „ewentualne wykonanie przez funkcjonariuszy Policji bezprawnego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa może rodzić odpowiedzialność prawną, w tym także karną”.

Reklama Reklama

Chodzi o decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 września. Sąd uwzględnił wniosek komisji i zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry, na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Posiedzenie komisji zaplanowane jest na najbliższy poniedziałek, 29 września.

Jak przekazała rzeczniczka prasowa ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek, Sąd uznał, że zachodzą przesłanki do wydania takiego postanowienia, tj. uporczywe niestawiennictwo, uporczywe uchylanie się od złożenia zeznań.

Prezes TK uważa, że postanowienie sądu stoi w rażącej sprzeczności z ostatecznym i niezaskarżalnym postanowieniem tymczasowym Trybunału Konstytucyjnego z 8 sierpnia 2025 r. i jest bezprawne. Przypomina, że TK nakazał, w ramach zabezpieczenia, wstrzymanie działań wobec byłego ministra sprawiedliwości do czasu wykonania wyroku Trybunału z 10 września 2024 r., zgodnie z którym uchwała Sejmu o powołaniu tzw. komisji ds. Pegasusa jest niezgodna z Konstytucją. „Dopiero ewentualne powołanie komisji w sposób zgodny z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym pozwoliłoby na dokonywanie przez nią faktycznych i prawnych czynności, w tym wzywanie świadków” - podkreśla Święczkowski.