Aktualizacja: 25.09.2025 13:19 Publikacja: 25.09.2025 12:46
Foto: mat. prasowe
- Wyróżniliśmy redakcję, która konsekwentnie podejmuje tematy związane z transformacją energetyczną i transportową, a jej analizy i komentarze stanowią punkt odniesienia dla biznesu i polityki – tak brzmiała laudacja podczas uroczystej gali w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.
„Rzeczpospolita” od wielu lat opisuje wyzwania związane z transformacją energetyczną Polski i polskich firm, a obecnie robi to m.in. w ramach flagowego projektu Panel Transformacji Energetycznej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
- Wyróżniliśmy redakcję, która konsekwentnie podejmuje tematy związane z transformacją energetyczną i transportową, a jej analizy i komentarze stanowią punkt odniesienia dla biznesu i polityki – tak brzmiała laudacja podczas uroczystej gali w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.
„Rzeczpospolita” od wielu lat opisuje wyzwania związane z transformacją energetyczną Polski i polskich firm, a obecnie robi to m.in. w ramach flagowego projektu Panel Transformacji Energetycznej.
Sytuacja wokół potencjalnej sprzedaży Warner Bros. Discovery staje się coraz gorętsza. W ubiegłym tygodniu amery...
Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek, że razem z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem osiągnęli postęp w sprawie...
Wygląda na to, że kontrolę nad wersją TikToka dostępną w USA będą mieli tamtejsi inwestorzy. Nie wiadomo jednak,...
Prezydent USA Donald Trump pozwał dziennik „The New York Times”, czterech jego dziennikarzy oraz wydawnictwo Pen...
Właściciel Rolling Stone, Billboard i Variety pozwał Google, oskarżając technologicznego giganta o to, że jego s...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas