Aktualizacja: 25.09.2025 14:46 Publikacja: 25.09.2025 13:18
Beniamin Netanjahu
Foto: REUTERS/Nathan Howard
Jeszcze w czwartek prokuratura ma wydać akt oskarżenia i wystąpić o zatrzymanie mężczyzny do czasu zakończenia postępowania sądowego.
Aresztowany publicznie miał zapowiadać, że jego planem jest zdobycie broni i oddanie trzech strzałów w kierunku premiera Netanjahu. Funkcjonariusze na miejscu go zatrzymali i obecnie przebywa w areszcie.
To kolejny przypadek zatrzymania w związku z groźbami pod adresem izraelskiego szefa rządu. W lipcu 74-letnia Tamar Gershoni została aresztowana i postawiona w stan oskarżenia za próbę realizacji planów zabicia Netanjahu za pomocą urządzenia wybuchowego. Kobieta aktywnie uczestniczyła w antyrządowych protestach.
O planach kobiety poinformowali inni uczestnicy protestów, którzy byli zaniepokojeni jej zachowaniem. 74-latka miała kontaktować się z innymi protestującymi w celu zdobycia broni, a także zbierać informacje na temat ochrony premiera.
Sondaże w Izraelu wskazują, że Netanjahu traci poparcie społeczne w związku z trwającą od prawie dwóch lat wojną w Strefie Gazy przeciwko bojownikom Hamasu, co budzi obawy, że Izrael stanie się coraz bardziej izolowany na arenie międzynarodowej.
W Strefie Gazy przetrzymywanych jest wciąż 48 zakładników – 20 z nich prawdopodobnie nadal żyje – a ich rodziny apelują do izraelskiego rządu o zawarcie porozumienia, które pozwoli im wrócić do domu.
Podczas protestów w Izraelu niektórzy członkowie rodzin wzywali żołnierzy do odmowy udziału w prowadzonych działaniach wojennych, a opozycję do ogłoszenia strajku generalnego.
Władze Izraela odrzucają oskarżenia o dopuszczenie się ludobójstwa i popełnianie zbrodni wojennych, powołując się na prawo do samoobrony po tym, jak 7 października 2023 roku został zaatakowany przez Hamas. W ataku Hamasu na Izrael zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. W działaniach odwetowych Izraela zginęło ponad 64 tys. osób – wynika z danych przekazywanych przez kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
