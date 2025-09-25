Jeszcze w czwartek prokuratura ma wydać akt oskarżenia i wystąpić o zatrzymanie mężczyzny do czasu zakończenia postępowania sądowego.

Aresztowany publicznie miał zapowiadać, że jego planem jest zdobycie broni i oddanie trzech strzałów w kierunku premiera Netanjahu. Funkcjonariusze na miejscu go zatrzymali i obecnie przebywa w areszcie.

Protesty w Izraelu. 74-latka planowała przeprowadzić zamach na Netanjahu

To kolejny przypadek zatrzymania w związku z groźbami pod adresem izraelskiego szefa rządu. W lipcu 74-letnia Tamar Gershoni została aresztowana i postawiona w stan oskarżenia za próbę realizacji planów zabicia Netanjahu za pomocą urządzenia wybuchowego. Kobieta aktywnie uczestniczyła w antyrządowych protestach.

O planach kobiety poinformowali inni uczestnicy protestów, którzy byli zaniepokojeni jej zachowaniem. 74-latka miała kontaktować się z innymi protestującymi w celu zdobycia broni, a także zbierać informacje na temat ochrony premiera.