Do Sądu Najwyższego trafił wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Rafała P. Wniosek o uchylenie immunitetu złożył Prokurator Regionalny we Wrocławiu, wskazując, jak czytamy w komunikacie prokuratury, na „czyny związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, w skład której wchodziły ustalone i nieustalone osoby prowadzące działania przeciwko sędziom sądów powszechnych, z wykorzystaniem sprawowanych funkcji i zajmowanych stanowisk w wymiarze sprawiedliwości”. Chodzi o tzw. aferę hejterską, w ramach której hejt miał być wymierzony m.in. w obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, gdy nie pełnił on jeszcze tej funkcji.

Afera hejterska. Prokuratura chce uchylenia immunitetu sędziego

„Działania członków zorganizowanej grupy przestępczej polegały na nieuprawnionym przetwarzaniu danych osobowych sędziów zawartych w różnego rodzaju dokumentach służbowych, ujawnianiu osobom nieuprawnionym informacji uzyskanych w toku wykonywania czynności służbowych, w tym przekazywaniu ich dziennikarzom w celu ich publikacji, ujawnianiu tych dokumentów i informacji na portalach społecznościowych oraz publikowaniu treści znieważających i zniesławiających sędziów sądów powszechnych” - czytamy w komunikacie prokuratury.

Czyny, które miały być popełniane w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, polegały także na podżeganiu i pomocnictwie do działań hejterskich w mediach społecznościowych. Grupa miała także podejmować się „zabiegów zmierzających do inicjowania postępowań dyscyplinarnych wobec szkalowanych sędziów”.

„Celem tych działań było zdyskredytowanie pokrzywdzonych sędziów w opinii publicznej, wywołanie u nich poczucia obawy, a tym samym zniechęcenie do prowadzonej przez nich krytyki reform wymiaru sprawiedliwości” - czytamy.