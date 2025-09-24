Rzeczpospolita
Śledztwo wokół tzw. afery hejterskiej. Prokuratura chce uchylenia immunitetu kolejnemu sędziemu

Prokuratura chce uchylenia immunitetu już piątemu sędziemu, który może być zamieszany w tzw. aferę hejterską.

Publikacja: 24.09.2025 14:01

Śledztwo wokół tzw. afery hejterskiej. Prokuratura chce uchylenia immunitetu kolejnemu sędziemu

Foto: PAP/Leszek Szymański

Jan Skoumal

Do Sądu Najwyższego trafił wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Rafała P. Wniosek o uchylenie immunitetu złożył Prokurator Regionalny we Wrocławiu, wskazując, jak czytamy w komunikacie prokuratury, na „czyny związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, w skład której wchodziły ustalone i nieustalone osoby prowadzące działania przeciwko sędziom sądów powszechnych, z wykorzystaniem sprawowanych funkcji i zajmowanych stanowisk w wymiarze sprawiedliwości”. Chodzi o tzw. aferę hejterską, w ramach której hejt miał być wymierzony m.in. w obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, gdy nie pełnił on jeszcze tej funkcji.

„Działania członków zorganizowanej grupy przestępczej polegały na nieuprawnionym przetwarzaniu danych osobowych sędziów zawartych w różnego rodzaju dokumentach służbowych, ujawnianiu osobom nieuprawnionym informacji uzyskanych w toku wykonywania czynności służbowych, w tym przekazywaniu ich dziennikarzom w celu ich publikacji, ujawnianiu tych dokumentów i informacji na portalach społecznościowych oraz publikowaniu treści znieważających i zniesławiających sędziów sądów powszechnych” - czytamy w komunikacie prokuratury.

Czyny, które miały być popełniane w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, polegały także na podżeganiu i pomocnictwie do działań hejterskich w mediach społecznościowych. Grupa miała także podejmować się „zabiegów zmierzających do inicjowania postępowań dyscyplinarnych wobec szkalowanych sędziów”.

„Celem tych działań było zdyskredytowanie pokrzywdzonych sędziów w opinii publicznej, wywołanie u nich poczucia obawy, a tym samym zniechęcenie do prowadzonej przez nich krytyki reform wymiaru sprawiedliwości” - czytamy. 

Jak wskazuje prokuratura, to już piąty sędzia zamieszany w aferę hejterską, wobec którego skierowano wniosek o uchylenie immunitetu przez Sąd Najwyższy. W czerwcu i wrześniu 2024 roku do SN trafiły takie wnioski wobec sędziów Łukasza P., Arkadiusza C., Przemysława R. i Jakuba I. Dotychczas Sąd Najwyższy nie orzekł jeszcze w przedmiocie żadnego z tych wniosków.

Źródło: rp.pl

