Aktualizacja: 24.09.2025 14:51 Publikacja: 24.09.2025 14:01
Foto: PAP/Leszek Szymański
Do Sądu Najwyższego trafił wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Rafała P. Wniosek o uchylenie immunitetu złożył Prokurator Regionalny we Wrocławiu, wskazując, jak czytamy w komunikacie prokuratury, na „czyny związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, w skład której wchodziły ustalone i nieustalone osoby prowadzące działania przeciwko sędziom sądów powszechnych, z wykorzystaniem sprawowanych funkcji i zajmowanych stanowisk w wymiarze sprawiedliwości”. Chodzi o tzw. aferę hejterską, w ramach której hejt miał być wymierzony m.in. w obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, gdy nie pełnił on jeszcze tej funkcji.
Czytaj więcej
Sąd Okręgowy w Tarnowie utrzymał karę 6 tysięcy złotych grzywny dla Emilii Szmydt, znanej jako „M...
„Działania członków zorganizowanej grupy przestępczej polegały na nieuprawnionym przetwarzaniu danych osobowych sędziów zawartych w różnego rodzaju dokumentach służbowych, ujawnianiu osobom nieuprawnionym informacji uzyskanych w toku wykonywania czynności służbowych, w tym przekazywaniu ich dziennikarzom w celu ich publikacji, ujawnianiu tych dokumentów i informacji na portalach społecznościowych oraz publikowaniu treści znieważających i zniesławiających sędziów sądów powszechnych” - czytamy w komunikacie prokuratury.
Czyny, które miały być popełniane w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, polegały także na podżeganiu i pomocnictwie do działań hejterskich w mediach społecznościowych. Grupa miała także podejmować się „zabiegów zmierzających do inicjowania postępowań dyscyplinarnych wobec szkalowanych sędziów”.
„Celem tych działań było zdyskredytowanie pokrzywdzonych sędziów w opinii publicznej, wywołanie u nich poczucia obawy, a tym samym zniechęcenie do prowadzonej przez nich krytyki reform wymiaru sprawiedliwości” - czytamy.
Jak wskazuje prokuratura, to już piąty sędzia zamieszany w aferę hejterską, wobec którego skierowano wniosek o uchylenie immunitetu przez Sąd Najwyższy. W czerwcu i wrześniu 2024 roku do SN trafiły takie wnioski wobec sędziów Łukasza P., Arkadiusza C., Przemysława R. i Jakuba I. Dotychczas Sąd Najwyższy nie orzekł jeszcze w przedmiocie żadnego z tych wniosków.
Czytaj więcej
Krakowski sędzia Waldemar Żurek złożył pozew cywilny, w którym domaga się przeprosin i zadośćuczy...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Do Sądu Najwyższego trafił wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Rafała P. Wniosek o uchylenie immunitetu złożył Prokurator Regionalny we Wrocławiu, wskazując, jak czytamy w komunikacie prokuratury, na „czyny związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, w skład której wchodziły ustalone i nieustalone osoby prowadzące działania przeciwko sędziom sądów powszechnych, z wykorzystaniem sprawowanych funkcji i zajmowanych stanowisk w wymiarze sprawiedliwości”. Chodzi o tzw. aferę hejterską, w ramach której hejt miał być wymierzony m.in. w obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, gdy nie pełnił on jeszcze tej funkcji.
Umorzenie części afery korupcyjnej Sławomira Nowaka to sytuacja niecodzienna, która może bulwersować obywateli,...
30 dni po uzyskaniu stałego miejsca zamieszkania w Polsce cudzoziemiec będzie musiał zarejestrować swój pojazd,...
Do aplikacji mObywatel wprowadzono właśnie udogodnienie dla osób, które muszą dołączyć zdjęcie do wniosku o wyda...
Do połowy przyszłego roku rząd chce przygotować obszerne projekty trzech ustaw dotyczących mieszkalnictwa. Mają...
Wtargnięcie dronów do Polski sprawiło, że ożyły pytania o scenariusze wydarzeń na wypadek rosyjskiej agresji. Do...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas