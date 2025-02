Prezes TK Bogdan Święczkowski napisał do Adama Bodnara. Wskazuje, kto ma prowadzić śledztwo ws. zamachu stanu

Przypomnijmy, że we wtorek rzeczniczka PG Anna Adamiak poinformowała, że Dariusz Korneluk przekazał do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie prezesa TK ws. podejrzeniu zamachu stanu razem z „dokumentacją zgromadzoną uprzednio przez zastępcę prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego”.

Święczkowski: Bodnar i Korneluk należą do kręgu osób podejrzewanych

"W nawiązaniu do informacji - ujawnionej podczas konferencji prasowej w dniu 25 lutego 2025 r. przez rzecznika prasowego Prokuratora Generalnego Annę Adamiak o przekazaniu przez tzw. Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka do prowadzenia Prokuraturze Okręgowej w Warszawie śledztwa wszczętego postanowieniem Zastępcy Prokuratora Generalnego Michała Ostrowskiego z dnia 5 lutego 2025 r. w sprawie o czyn z art. 127 § 1 kk w zb. z art. 128 § 1 i 3 kk w zw. z art. 65 kk w zw. z art. 12 kk oraz art. 258 § 1 kk, domagam się od Pana na podstawie art. 9 § 2 kpk, aby wszystkie czynności procesowe we wskazanym śledztwie podejmowane były wyłącznie przez legalnie powołanych Zastępców Prokuratora Generalnego - w tym wypadku, po bezprawnym zawieszeniu przez Pana Zastępcy Prokuratora Generalnego Michała Ostrowskiego, przez Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Beatę Marczak" – napisał prezes TK w liście skierowanym do Prokuratora Generalnego.

Zdaniem prezesa TK, „dalsze prowadzenie śledztwa przez legalnie umocowanego prokuratora jest kluczowe dla zachowania najwyższych standardów niezależności w rzeczonym postępowaniu”. Swoje stanowisko uzasadnia tym, że zarówno prokurator generalny Adam Bodnar, jak i prokurator krajowy Dariusz Korneluk należą do kręgu osób podejrzewanych w sprawie zamachu stanu, co wyklucza podejmowanie przez nich jakichkolwiek czynności procesowych w tym postępowaniu.

„Przekazanie sprawy do prowadzenia Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, kierowanej przez osobę nieuprawnioną, jawić się może jako kolejny element czynu, wyczerpujący znamiona wskazane w zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z dnia 31 stycznia 2025 r.” - twierdzi prezes Święczkowski.