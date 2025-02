Za kierownicą BMW siedział Krystian O. Jak ustalili biegli rozpędził on samochód do 126,5 km/h, o ponad 75 km/h więcej niż dopuszczalna w tym miejscu prędkość. Oznacza to, że jechał dwa pół raza szybciej niż pozwalają na to przepisy.

Prokuratur oskarżyła Krystiana O. o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. W listopadzie 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał go na 7 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności i orzekł przy tym 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Co ważne sąd uznał, że w tej sprawie nie doszło do zabójstwa, a do spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Zginął w wypadku na Sokratesa. Pieszy współwinny swojej śmierci

Tę samą kwalifikację czynu utrzymał Sąd Apelacyjny w Warszawie, który w marcu 2023 r. obniżył karę i skazał pirata drogowego na 7 lat i sześć miesięcy więzienia. Co istotne ostatecznie sąd apelacyjny uznał, że pokrzywdzony pieszy w niewielkim stopniu przyczynił się do tragedii i swojej śmierci. Według sądu nie zachował w pełni szczególnej ostrożności przy przechodzeniu przez jezdnię i miał możliwość zauważenia samochodu o jaskrawym kolorze i głośnym ryku silnika.

Z tym wyrokiem stanowczo nie zgodziła się prokuratura i wniosła do Sądu Najwyższego kasację, w której pierwotnie przekonywała, że w tej sprawie Krystian O. powinien odpowiadać za zabójstwo. Śledczy argumentowali, że mężczyzna jadąc z tak dużą prędkością po miejskich ulicach liczył się z możliwością zabicia innego uczestnika ruchu. Ten zarzut został jednak wycofany i w rezultacie w kasacji prokuratura przekonywała, że pieszy w żadnym stopniu nie przyczynił się do spowodowania wypadku.

Sygnatura akt: II KK 103/24