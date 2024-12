"Najazd na klasztor" w poszukiwaniu Marcina Romanowskiego. Prokuratura reaguje

Prokuratura tłumaczy przeszukanie klasztoru dominikanów w Lublinie

Do sprawy odniosła się w piątek Prokuratura Krajowa, która przekazała, iż 18 grudnia otrzymała informację, iż poszukiwany Marcin Romanowski przebywa w Klasztorze Św. Stanisława OO. Dominikanów w Lublinie. Z informacji tej wynikało, iż podejrzany miał być widziany w tym klasztorze "w ubiegłą niedzielę". Jak dodano, informacja dotyczyła konkretnej celi, w której miał przebywać Marcin Romanowski, oraz zawierała opis zmian w jego wyglądzie.

„Prokurator uznał, że powyższa informacja uzasadnia przypuszczenie (w rozumieniu art. 219 § 1 kpk), że Marcin Romanowski może znajdować się we wskazanych pomieszczeniach, dlatego też wydał postanowienie o zatrzymaniu podejrzanego i przeszukaniu pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych powyższego klasztoru” - wyjaśniła PK. Jak zaznaczono, w momencie wydania postanowienia prokurator nie miał pewności co do miejsca przebywania podejrzanego, dlatego też kontynuował czynności poszukiwawcze.

Poinformowano również, iż wykonanie postanowienia powierzono funkcjonariuszom Komendy Stołecznej Policji. Jak zaznaczono, w postanowieniu (ani w żadnym innym piśmie) nie konkretyzowano sposobu ani środków, jakie mają być użyte do realizacji czynności. "Przed przystąpieniem do czynności postanowienie prokuratora wręczono przeorowi Klasztoru Św. Stanisława w Lublinie oraz poinformowano go o celu czynności. W przeszukaniu uczestniczyła osoba przez niego wskazana. Po zakończeniu czynności przeor do protokołu oświadczył, że „nie ma żadnych zastrzeżeń co do sposobu przeszukania” - czytamy w komunikacie.

Prokuratura podkreśliła, że "nie dokonano przeszukania żadnego miejsca przeznaczonego do sprawowania kultu religijnego".

Za co ścigany jest poseł PiS Marcin Romanowski

Przypomnijmy, iż na Marcinie Romanowskim ciąży 11 zarzutów prokuratorskich związanych z nieprawidłowościami w działalności Funduszu Sprawiedliwości, który poseł PiS nadzorował w czasie, kiedy był wiceministrem sprawiedliwości. Grozi mu do 25 lat pozbawienia wolności.