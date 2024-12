Rusza reforma tymczasowego aresztowania. Za jest nawet opozycja

Dlatego projekt przewiduje skrócenie długości najsurowszego środka zapobiegawczego z trzech miesięcy do jednego. Do tego łączny czas aresztu tymczasowego w postępowaniu przygotowawczym nie będzie mógł przekroczyć 12 miesięcy. Środek ten nie będzie też mógł być stosowany w stosunku do przestępstw zagrożonych karą do dwóch lat pozbawienia wolności. Ponadto posiedzenia w sprawach tymczasowego aresztowania będą jawne, a zażalenie na zastosowanie tego środka ma być rozpoznawane w składach trzyosobowych.

Projekt przewiduje również doprecyzowanie obawy matactwa, czyli przesłanki stosowania takiego środka (i pozostałych środków zapobiegawczych). Zgodnie z projektem będzie można je stosować, jeżeli zachodzi realna na danym etapie postępowania obawa, że oskarżony w zakresie przedstawionych mu zarzutów będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub w inny bezprawny sposób wpływał na postępowanie karne.

Projekt reformy tymczasowego aresztowania chwali nawet opozycja

- Muszę powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych projektów tej kadencji – przyznawał poseł Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości. – Sąd będzie mógł odmówić przedłużenia tymczasowego aresztowania, w przypadku w którym prokurator bez uzasadnionego powodu nie przeprowadził planowanych czynności procesowych na wcześniejszym etapie stosowania tego środka. Możemy więc mieć nadzieję, że uda się doprowadzić do tego, by ten odsetek decyzji sądu, które w zasadzie powielają to, o co wnioskuje prokuratura, ulegnie zmianie – dodawał poseł Schreiber, choć zapowiedział że jego klub zamierza zgłosić poprawki zmierzające m.in. do skrócenia vacatio legis.

Burzliwa dyskusja nad przestępstwami z nienawiści

Zgoła odmienne emocje wywołał z kolei rządowy projekt nowelizacji kodeksu karnego, który rozszerza przesłanki dyskryminacyjne dotyczące przestępstw z nienawiści. Dziś karalne jest nawoływanie do nienawiści, a także surowiej traktowane popełnianie przestępstw, ze względu na takie cechy jak narodowość, pochodzenie etniczne i wyznanie lub bezwyznaniowość. Przyjęty przez rząd projekt rozszerza przesłanki o niepełnosprawność, wiek, płeć i orientację seksualną. Rząd przekonuje, że nowe przepisy mają skuteczniej bronić przed przemocą osoby z grup mniejszościowych i marginalizowanych. Opozycja postrzega go jednak jako narzędzie do tłumienia wolności słowa.