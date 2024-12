Jest akt oskarżenia wobec byłego europosła PiS. Chodzi o kilometrówki

Przypomnijmy, iż 17 lipca po wygaśnięciu mandatu posła do Parlamentu Europejskiego wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów Ryszardowi Czarneckiemu. Wydała je Prokuratura Okręgowa w Zamościu, od trzech lat prowadząca śledztwo w sprawie nadużyć, jakich miał się on dopuścić. „Rzeczpospolita” pierwsza ujawniła, że zastrzeżenia śledczych wzbudziły liczne przejazdy europosła, w tym jego podróże do Brukseli, cudzymi samochodami, m.in. kabrioletem, który, jak się okazało, został zezłomowany 11 lat wcześniej.

Reklama

Sprawę do polskiej prokuratury zgłosił OLAF – Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, a kluczowe w śledztwie ustalenia zostały poczynione już w 2021 r., przez zamojską prokuraturę (za czasów rządu PiS).

Czytaj więcej Prawo karne Są zarzuty korupcyjne dla byłego europosła PiS Ryszarda Czarneckiego W czwartek wieczorem Prokuratura Krajowa poinformowała o przedstawieniu zarzutów korupcyjnych byłemu europosłowi PiS, Ryszardowi Czarneckiemu. Polityk został zatrzymany w ramach śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej działającej na prywatnej uczelni Collegium Humanum.

O co Ryszarda Czarneckiego oskarża prokuratura

Ryszard Czarnecki miał przedkładać nieprawdziwe oświadczenia co do odbywanych podróży służbowych, w tym przejechanych kilometrów, wskutek czego miał wyłudzić z PE środki z tytułu diet i zwrotu kosztów podróży. Według ustaleń prokuratury miał podać nieprawdę odnośnie do swojego miejsca zamieszkania w Polsce, wskazując, że znajduje się pod dwoma adresami w Jaśle, gdy jego faktycznym miejscem zamieszkania była Warszawa.

– Przed dwoma lat zwróciłem wszystkie środki, o które upominał się Parlament Europejski, to on był moim pracodawcą, więc wie najlepiej, że to pełna kwota – mówił w lipcu „Rzeczpospolitej” Ryszard Czarnecki.