Znany dziennikarz skazany na więzienie za gwałt

Mariusz Z. nigdy nie przyznał się do winy i nie okazał skruchy. Twierdził, że do stosunku z kobietą, która go oskarżyła o gwałt, doszło za wspólną zgodą. Dziennikarz zapowiedział też złożenie apelacji.

Mariusz Z. do 1981 r. był dziennikarzem warszawskiej "Kultury". W 1982 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował jako komentator w gazecie. W latach 2003-2006 był redaktorem naczelnym "Super Expressu". Potem przez niecały rok kierował redakcją tygodnika "Przekrój", a następnie został redaktorem naczelnym "Superstacji". Był też wydawcą w Polsacie. Od listopada 2009 do maja 2010 był redaktorem sponsorowanego przez Narodowy Bank Polski serwisu internetowego ObserwatorFinansowy.pl i doradcą prezesa NBP.