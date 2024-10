Koniec „sprawy Skóry”. Zapadł prawomocny wyrok ws. zabójstwa studentki z Krakowa

Czytaj więcej Prawo karne Sprawa oskórowanej studentki z Krakowa: miał być wyrok, będzie odtajnienie świadków Kończy się proces odwoławczy w tzw. sprawie Skóry, czyli brutalnego morderstwa sprzed ćwierćwiecza, za które nieprawomocnie skazano Roberta J. Sąd przerwał jednak mowy końcowe i zdecydował się przesłuchać w trybie jawnym świadków incognito.

Obrońca Roberta J.: mój klient zażąda od państwa zadośćuczynienia

W rozmowie z dziennikarzami zapowiedział, że w imieniu swojego klienta będzie domagał się zadośćuczynienia, choć o konkretnych kwotach nie chciał mówić. Wezwał też do reakcji organy państwa.

- Przez siedem lat człowiek niewinny był pozbawiony wolności w warunkach aresztu śledczego. Przez dekady to państwo niszczyło go, prowadziło wszystkie możliwe czynności przeciwko niemu, za nic mając konieczność wyjaśnienia sprawy. Chodziło tylko o to, żeby skazać człowieka niewinnego – podkreślił mecenas. - Dzisiaj chcę wezwać pana prokuratora generalnego Adama Bodnara i pana prokuratora krajowego Dariusza Korneluka do niezwłocznego wyjaśnienia tej sprawy, jeśli leży im na sercu dobro wymiaru sprawiedliwości i praworządność – a nie mam powodów, żeby w to nie wierzyć - zaapelował.

Według jego relacji Robert J. doznał w areszcie upokorzeń, m.in. „poddawany zupełnie absurdalnym badaniom, również natury seksuologicznej, które jak widać do niczego nie doprowadziły”. Zaś twardego dowodu – elementu łączącego jego klienta z całą sprawą, nigdy nie znaleziono. - Prokuratura lubi ogłaszać sukcesy, więc niechże weźmie teraz „na klatę” tę klęskę – skonkludował adwokat.

Prokurator: to Robert J. jest sprawcą zabójstwa; będzie kasacja do SN

O winie Roberta J. wciąż przekonany jest prok. Piotr Krupiński, były naczelnik małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej. - Wyrok oceniam jako niesłuszny, niesprawiedliwy, wewnętrznie sprzeczny – podkreślił w rozmowie z dziennikarzami i już zapowiedział kasację do Sądu Najwyższego.

Pytany przez media, czy nie ma sobie nic do zarzucenia w kwestii długoletniej izolacji Roberta J. odpowiedział, że „zgromadzony materiał dowodowy w pełni potwierdza fakt, iż oskarżony dopuścił się zarzuconego czynu”.