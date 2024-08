Bartłomiej Ciążyński i zwrot przywłaszczonych środków

Jakkolwiek Bartłomiej Ciążyński zdążył już zwrócić przywłaszczone środki, to jednak wcale nie oznacza to, że nie podlega on odpowiedzialności karnej. Oczywiście, naprawienie szkody wyrządzonej czynem zabronionym sąd karny uwzględnia na etapie wymierzania kary. Przykładowo okoliczność ta może skutkować nadzwyczajnym złagodzeniem kary, a nawet odstąpieniem od jej wymierzenia. Nie zmienia to jednak faktu, że do przestępstwa lub wykroczenia doszło, co winno znaleźć odzwierciedlenie w wyroku skazującym.

Ciążyński: „Nie miałem wiedzy, że nie mogę tak uczynić”

Na konferencji prasowej Bartłomiej Ciążyński, usprawiedliwiając swoje zachowanie, zasłaniał się niewiedzą co do braku możliwości używania służbowej karty paliwowej oraz służbowego samochodu w celach prywatnych. Komentując to nie sposób ironicznie nie nawiązać do częstych wypowiedzi sądów karnych i słowa byłego ministra uznać za niewiarygodne, stanowiące przyjętą linię obrony, zmierzającą do uchronienia się przed odpowiedzialnością karną. W przeciwnym bowiem razie, musielibyśmy zaakceptować fakt, że na funkcję wiceministra sprawiedliwości w Polsce powoływane są osoby (nota bene radcowie prawni) nieznające podstawowych regulacji prawnych i zasad moralnych.

Łukasz Duśko, adwokat, doktor, Katedra Prawa Karnego UJ

Mateusz Szurman, adwokat, doktor, Katedra Prawa Karnego UJ